ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା: ଦୁଇ ଜଣ ନେତାଙ୍କ ଉପରୁ ହଟିଲା ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୧୯ ତାରିଖରେ ସାତଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ସେହିପରି ମେ ୧୩, ମେ ୨୦, ମେ ୨୫ ଓ ଜୁନ ୧ରେ ଚାରିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏହାପରେ ଜୁନ୍ ୪ରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି-ବିଜେପି ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଶେଷରେ ଦୁଇ ଦଳ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ନବୀନ ନିବାସରେ ନିୟମିତ ବୈଠକ ବସୁଛି । ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତାଙ୍କ ସହ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଜଣ ନେତାଙ୍କ ଉପରୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସସପେଣ୍ଡ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଛି । ସେହି ଦୁଇ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଯୋଗେଶ ଭୁକ୍ତା । ଏହି ଆଦେଶ ତ୍ୱରିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଦଳର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Party President & CM Shri @Naveen_Odisha has revoked the suspension order of Shri Prasanna Kumar Sahu and Shri Jogesh Bhukta of #Angul district with immediate effect. #BJDWithOdishahttps://t.co/A6Iczhh41I pic.twitter.com/5xBG485jqj

— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) March 24, 2024