ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଵାର୍ଥ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା!

ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୭ ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ୭ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସଂସଦର ଆଗାମୀ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।

ଏ ନେଇ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଏବଂ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସଂସଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଇରାନ ହାତରେ ଲାଗିଲା ପରମାଣୁ ବୋମାଠୁ ବି ବଡ଼…

୧୨୭ କିଲୋର କ୍ରିକେଟର, ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କୁ…

୪ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଉନି…

ସର୍ବସାଧରଣରେ ଅଳିଆ ପକାଇଲେ କିମ୍ବା ରେ…

1 of 29,828