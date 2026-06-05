ରାଜ୍ୟସଭା ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ଦେବାଶିଷ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ଦେବାଶିଷ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରର ତିନୋଟି ସେଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ସମୟରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଡଃ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏବଂ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଦଳର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଦଳର ଶକ୍ତି ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନେତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ।”
ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି, “ବିଜେପି ମୋ ଉପରେ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ମୁଁ ତାହା କରିବି।”