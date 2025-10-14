Bihar Election 2025: ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି; ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୭୧ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ…

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି କଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା । ବିହାର ଲଢେଇ ପାଇଁ ଆଜି ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୭୧ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ପାଟଣା: ବିଜେପି କଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା । ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାରେ ୭୧ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି । ତେବେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ତାରାପୁର ସିଟରୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ବିଜେପି । ସେହିପରି ରାମ କୃପାଳ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦଳ ଦାନାପୁର ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ।

ତେବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିବରଣୀ ଅଛି ଏବଂ ବିହାରରେ ବିଜେପିର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାର ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଦୃଢ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ତାରାପୁର ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ନନ୍ଦ କିଶୋର ଯାଦବଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ତାଲିକାରେ ନଅ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି।

ଦଳ ଦାନାପୁରରୁ ରାମକୃପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ବାଙ୍କିପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ସିୱାନରୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସଞ୍ଜୟ ସରାୱାଗିଙ୍କୁ ଦରଭଙ୍ଗାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ନୀରଜ କୁମାର ବବଲୁଙ୍କୁ ଛାତାପୁରରୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଣୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ବେଟିଆ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାରକିଶୋର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ କଟିହାରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଦଳ ଏହାର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛି।

ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବିହାରରେ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସିଟ୍ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ଅଙ୍କ ଛିଣ୍ଡିପାରୁନଥିଲା । ହେଲେ ଶେଷରେ ଏନଡିଏର ସହଯୋଗୀ ଦଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିଟ୍ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା । ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ଏଥର ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ  ୧୦୧ ଟି ଲେଖାଏଁ ସିଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଏହାସହ ଏଲଜେପି (ଆର୍) ୨୯ଟି ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ । ସେହିପରି ହାମ୍ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ମୋର୍ଚ୍ଚା  ୬ଟି ଲେଖାଏଁ ସିଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ ।

