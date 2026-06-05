ସୁପରଷ୍ଟାର ପବନ ସିଂହଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା BJP, ବିହାର MLC ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତାଲିକା
ଭୋଜପୁରୀ ଆକ୍ଟର ପବନ ସିଂହଙ୍କୁ ବିଜେପି ଦେଲା MLC ଟିକେଟ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିହାରରେ ଏମଏଲସି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ହେଉଛି ଭୋଜପୁରୀ ସୁପରଷ୍ଟାର ପବନ ସିଂହ।
ଏହା ସହିତ ଦଳ ସଞ୍ଜୟ ମୟୂଖ, ଅନିଲ କୁମାର ଠାକୁର ଏବଂ ଶୀଲା ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପବନ ସିଂହଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପାଲଟିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦଳ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବିଧାନ ପରିଷଦ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଦେଇଛି। ସଞ୍ଜୟ ମୟୂଖଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି; ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାର ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ।
ବିହାରରେ ନଅଟି ବିଧାନ ପରିଷଦ ଆସନ ପାଇଁ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ନିର୍ବାଚନ ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ୨୪୩ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ଏନଡିଏ ପ୍ରାୟ ୨୦୨ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରଖିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଣିତ ଆଧାରରେ, ପ୍ରାୟ ୨୫ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏକ ଆସନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏନଡିଏ ପାଇଁ ଆଠଟି ଆସନ ହାସଲ କରିବାର ପଥ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେହୁଏ।