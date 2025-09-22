ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହେରଫେର: ଦାନ ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ନେଇଗଲେ ୧୦୦ କୋଟି

ତିରୁପତି: ତିରୁପତି ତିରୁମାଲା ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ବିବାଦ । ତିରୁପତି ତିରୁମାଲା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟ ଶହେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାନ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି । ଏନେଇ ଟିଡିପି ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି ।
ଦାନ ଟଙ୍କା ଗଣତି ସମୟରେ କିଭଳି ଅର୍ଥ ହେରଫେର କରାଯାଉଛି ତାର ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ନେତା ନୋରା ଲୋକେଶ । ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏନେଇ ଦଳ ସିଧାଳଖ ତତକାଳୀନ ସରକାର ୟାଇଏସଆରସିପିକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ।
ଏଥିସହ ଶନିବାର ବିଜେପି ଜଗନ ମୋହନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଦଳ ଉପରେ ତିରୁପତି ତିରୁମାଲା ଦେବସ୍ଥାନମର ସବୁଠୁ ବଡ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ବିଜେପି ନେତା ଭାନୁ ପ୍ରକାଶ ରେଡ୍ଡୀ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ଅର୍ଥରୁ ଶହେ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚୋରି ହୋଇଛି । ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ।