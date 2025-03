ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ ନିଶ୍ଚିତ କି? ଏହି ବଡ଼ ନେତା ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଦେଲେ ବଡ଼ ସଂକେତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଏପରି ଅନେକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଦଳୀୟ ଲାଇନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ଥରୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ମତ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ବିଷୟରେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଜଣେ ବିଜେପି ନେତା ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ସହ ଏକ ସେଲଫି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷରେ ଆମେ ସମାନ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ।

ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ଜୟ ପଣ୍ଡା ଶୁକ୍ରବାର (୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ସହ ଏକ ସେଲଫି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିବା କ୍ୟାପସନଟି ବହୁତ ମଜାଦାର ଥିଲା। ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଥରୁରଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ବୈଜୟନ୍ତ ଜୟ ପଣ୍ଡା ମଜାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀ ମୋତେ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଥିଲେ କାରଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଶେଷରେ ସମାନ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ।’

My friend & fellow traveler called me mischievous for saying that we seem to be finally travelling in the same direction… pic.twitter.com/JzzpKki1lZ

— Baijayant Jay Panda (@PandaJay) March 21, 2025