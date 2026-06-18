ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବର୍ବରତା! ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ କଲେ ହତ୍ୟା
ଛତିଶଗଡ଼ର କୋରିଆ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଟଗୋଡ଼ି ଗାଁରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ନେତା ଭରତ ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।
ରାୟପୁର: ଛତିଶଗଡ଼ର କୋରିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ବାଲି ଖନନ ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ନେତାଙ୍କ ସମେତ ଅତିକମରେ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ପୋଲିସ ଏହି ସୂଚନା ଦେବା ସହ କହିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୋନହାଟ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଟଗୋଡ଼ି ଗାଁରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତକମାନେ ଏକ ଏସୟୁଭି (SUV) ସହିତ ଦୁଇଟି କାର୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଏସୟୁଭିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗାଡ଼ିଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକ କାର୍ର କାଚ ଏବଂ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ଚାଲିଆସିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ପରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଖସି ପଳାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୋନହାଟ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଟଗୋଡ଼ି ଗାଁରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତକମାନେ ଏକ ଏସୟୁଭି (SUV) ସହିତ ଦୁଇଟି କାର୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଏସୟୁଭି ଗାଡ଼ିକୁ ଜୋର୍ରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗାଡ଼ିଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକ କାଚ ଏବଂ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ଖସି ଆସିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ପରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଖସି ପଳାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି।
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୃତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ୬୦ ବର୍ଷୀୟ ଭରତ ସିଂହ ଭାବେ ହୋଇଛି, ଯିଏକି ଜଣେ ବିଜେପି ନେତା ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ମୃତକ ହେଲେ ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂହ ଏବଂ ୫୩ ବର୍ଷୀୟ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ। ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଜଳିଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ଶତ୍ରୁତା ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ବାଲି ଖନନକୁ ନେଇ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ତ୍ରିପାଠୀ ପରିବାର ସହ ଭରତ ସିଂହଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ବଚସା ପରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଶେଷରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଗକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ବୁଧବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସରଗୁଜା ଆଇଜି (IG) ଦୀପକ କୁମାର ଝା କହିଛନ୍ତି, “ଏଫ୍ଆଇଆର୍ (FIR) ରେ ୯ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବାକି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଯାଉଛି। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା।”
ଏହି ଘଟଣା ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପିକୁ ଘେରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଭରତ ସିଂହ ବିଜେପି ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବାଲି ଖନନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଭରତ ସିଂହଙ୍କ ଦଳ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଧିକାରୀକ ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଛତିଶଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଦୀପକ ବୈଜ କହିଛନ୍ତି, “ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଖନନ ଚାଲିଛି। ମୃତ ଭରତ ସିଂହ ଜଣେ ବିଜେପି ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି।”
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମାଜର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେମାନେ ଏହି ମାମଲାର ସିବିଆଇ (CBI) ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେଓ ସାଏ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କୌଣସି ବି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।