କାଲି ‘ଲଭ୍ ଜିହାଦ’, ଆଜି ‘କର୍ପୋରେଟ୍ ଜିହାଦ’: ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ପାଲଟିଛି ନାଶିକ ଟିସିଏସ ଘଟଣା
କର୍ପୋରେଟ ଜିହାଦ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଲେ ନୀତିଶ ରାଣେ
ମୁମ୍ବାଇ : ସାରା ଦେଶରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଶିକସ୍ଥିତ ଟିସିଏସର ବିପିଓ ୟୁନିଟରେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ ରାଣେ ଏକ ବଡ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଣେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ଜିହାଦି ଗତିବିଧି କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନୀତି ଆପଣାଇ ପାରିବେ ।
ରାଣେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମାଜକୁ ବିଭାଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନାହିଁ ବରଂ ତୃଣମୂଳର ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛି । ଯଦି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ନୀତି ଆପଣାଯାଏ ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ସମୟର ଆହ୍ୱାନ । ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ନାସିକ ଟିସିଏସ ବିପିଓ ୟୁନିଟରେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ୯ ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ଟିସିଏସ ସହିତ ନାସିକ ପୋଲିସର ଏସିଆଇଟି ବିଭାଗ କରୁଛି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଜିହାଦି କରିବାର ଅଛି । ଲାଣ୍ଡ ଜିହାଦ, ଲଭ ଜିହାଦ, ହଲାଲା ଜିହାଦ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ପୋରେଟ ଜିହାଦ । ଯଦି କାଲି ଠାରୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ତେବେ ଏଭଳି ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ । ”
ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮ ଜଣ ଗିରିଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ୭ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଲା ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ମହିଳା ଆୟୋଗଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, “ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ଘଟଣାର ଯାଂଚ ପାଇଁ ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଡିଂ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।”