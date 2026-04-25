ରାହୁଲ ଓ ଅଖିଳେଶଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ଦେହରେ ଲାଗିଗଲା
ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଲେଶ ଯାଦବ ଓ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲଙ୍କ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଉଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସେହି ନିଆଁରୁ ଝୁଲ ଉଡ଼ି ଯାଇ ବିଜେପି ବିଧାୟୀକାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଅଳ୍ପକେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ। ଏପରି ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଛି।
ସଂସଦରେ ମହିଳା ଆରକ୍ଷଣ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଲ୍ ସଂସଦରେ ପାସ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ବିପକ୍ଷଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରି ବିଜେପି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ସଭା ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷୁଛି। ଏହି ପରିପେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ବହରାଇଚ୍ ବିଧାୟିକା ଅନୁପମା ଜୟସୱାଲ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଲେଶ ଯାଦବ ଓ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲଙ୍କ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ।
ନିଆଁର ଝୁଲ ଉଡ଼ି ଯାଇ ବିଧାୟୀକାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିି ଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିଧାୟୀକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଲିଭା ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।