ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପ୍ରଚାର ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ; ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ବିଧାୟକ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଟନାର କୁମ୍ଭାର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ କାର ବେଗୁସରାଇ ଜିରୋମାଇଲ୍ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ନେତା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବେଗୁସରାଇର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପାଟନା ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଗାଡ଼ିରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବେଗୁସରାଇର କିଛି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ।
ବିଧାୟକ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରି ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ: ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଅମର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ କାରଟି ଭୋର ୩ଟାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ କାରଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ସେ ତୁରନ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ନେତା ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଅମରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଟ୍ରକର ଅତିରିକ୍ତ ଟାୟାର ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ଏହାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ, ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ କାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଲା। କାରଟି ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା।