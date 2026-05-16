ନବୀନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅସହାୟ! ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଚିଠି

ରାଜନୈତିକ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ, ଅପରାଜେୟ ମନେହେଉଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏବେ ନିଜର ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି — ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଶାସକ ଦଳର ସରକାର ମଧ୍ୟରେ।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ଵର : ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ବିଜେପିର ଆଗଧାଡ଼ି ଟାଣୁଆର ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର କ୍ରେଜକୁ ଶେଷ କରି ଏକ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ତଥାପି, ବିଧାୟକ ଭାବେ ଶପଥ ନେବାର ପ୍ରାୟ ୧୮ ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବାଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜର ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ କଡ଼ା ଚିଠିରେ ଶ୍ରୀ ବାଗ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଳସେଚନ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ପୋଲ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସହରୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ପଡ଼ୋଶୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ବାଗ ଲେଖିଛନ୍ତି, “କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ, ତଥାପି ଏହା ଜଳସେଚନ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି।” ସେ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିର ତାଲିକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ନଦୀ ଓ ନାଳଗୁଡ଼ିକରେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ, ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଜନା ଏବଂ ସହରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ—ଯେଉଁ ସବୁକୁ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ବାଗଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକରେ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ତରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଇଓଏଏନ୍ (EOAN) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନେକ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀମାନେ “ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚକ୍ରାନ୍ତ” ଦର୍ଶାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରହସ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କେଉଁମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଗରିବ ରୁହନ୍ତି? ଗରିବୀରୁ…

ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେତେ? ସେଠାକୁ…

ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିବା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ କୌଣସି କଥା ଲୁଚାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଭଳି ଦାଦାଗିରି ଏବଂ ଚକ୍ରାନ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବ ନାହିଁ।” ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜାଣିଶୁଣି କୋଣଠେସା କରିବା ପଛରେ ଥିବା “ଚକ୍ରାନ୍ତ”ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ଓ ସମ୍ମାନ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଶ୍ରୀ ବାଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (CMO) ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛି। ଏହି ଚିଠିକୁ ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ, ପୂର୍ତ୍ତ, ଜଳସମ୍ପଦ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର “କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ରିପୋର୍ଟ” (ATR) ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ୨୫ ବର୍ଷର ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନକୁ ହଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣେ ନେତା ଏବେ ନିଜ ଦଳର ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି—ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ପାଳିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକରଣ ଉପରେ ଅନେକ ଅସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

You might also like More from author
More Stories

କେଉଁମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଗରିବ ରୁହନ୍ତି? ଗରିବୀରୁ…

ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେତେ? ସେଠାକୁ…

ଆଉ ସହଜ ହେବନି ରୁପା ଆମଦାନୀ! ୯୯.୯% ଶୁଦ୍ଧ…

ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ପରେ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେବ ମୋବାଇଲ…

1 of 29,253