ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍; ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ସାଂସଦ
ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ରବିବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ (WhatsApp) ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ ପଠାଯାଉଥିବା କୌଣସି ମେସେଜ୍ ବା ଟଙ୍କା ମାଗିବା ଅନୁରୋଧକୁ ଯେପରି କେହି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ର ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ (X)ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଜାଲ୍ ମେସେଜ୍ ସବୁ ପଠାଯାଉଛି। ଜାଲିଆତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସବୁ ମେସେଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।
ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଇନଗତ ଏବଂ ବୈଷୟିକ (Technical) ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।
ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପୁଣିଥରେ ଠିକ୍ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ନମ୍ବରରୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ମେସେଜ୍, କଲ୍ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ଅନୁରୋଧକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେହି ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ନମ୍ବରରୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ମେସେଜ୍ର ଉତ୍ତର ନ ଦେବାକୁ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ନ ପଠାଇବାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।