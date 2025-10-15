ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି; ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ, ବିଜେପିର ନୂଆପଡା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ…
ବିଜେପିର ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ । ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଡିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ । ବିଜେପିର ନୂଆପଡା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଗଲା । ତେବେ ଗତକାଲି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରେ ସେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ।
ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି । ଗତକାଲି ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ନୂଆପଡାରୁ ଲଢିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲା । ତେବେ ଆଜି ବିଦ୍ଧିବଧ ଭାବେ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ।
ଗତକାଲି ନୂଆପଡାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଦଳ ତରଫରୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଆସି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଆଉ ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଥିଲା କି ହୁଏତ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଏଥର ନୂଆପଡାରୁ ଲଢିବା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବାକୁ ଦେବ । ତେବେ ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରେ ସେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ । ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ନୂଆପଡା ଗସ୍ତ କରିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ।