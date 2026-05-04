୪୬ ବର୍ଷରେ ୭୦% ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ବିଜେପିର ଶାସନ! ବେଙ୍ଗଲ, ଆସାମ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ବିଜୟ ପରେ କେତେ ରାଜ୍ୟକୁ ବଢ଼ିବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ?
୫ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ୩ଟିରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିଜୟ ନୁହେଁ। ବିଜେପି ପୂର୍ବରୁ ୨୧ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଛି, ଯାହା ଏବେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
Election Results 2026 : ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ମେ’ ୪ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆସିଥିବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓ ଏହାର ମେଣ୍ଟ NDA ପାଞ୍ଚଟି ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦପ୍ଦବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ଦଳ ୨୯୪ଟି ଆସନରୁ ୧୯୩ଟିରେ ଆଗୁଆ ରହି ଶାସକ ଟିଏମସିକୁ ବହୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସେହିପରି ଆସାମରେ ବିଜେପି ୭୯ଟି ଆସନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହି ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାବେଳେ ପୁଡୁଚେରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ‘ଟିଭିକେ’ ୧୦୬ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି।
ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDA ଦେଶର ୨୧ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୟ ପରେ ଏହି ପରିସର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି ଦଳ ମାତ୍ର ୪୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିସାରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରାୟ ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଏହି ଶାସନ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଆସାମର ଏହି ସଫଳତା ଆଗାମୀ ୨୦୨୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।