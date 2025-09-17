ଗୁଲୁଗୁଲୁ କିଏ ହେଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ କେଞ୍ଚୁଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପାକ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଗୋଳି
ଆଫ୍ରିଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶଂସା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ନିକଟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ମଙ୍ଗଳବାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି।
ବିଜେପି କହିଛି ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନେତା ଭାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସୁପ୍ରିୟା ଶ୍ରୀନାତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସୁପ୍ରିୟା ଶ୍ରୀନାତ ବିଜେପି ନେତା ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାସକ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ।
ଯଦିଓ ସେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ସୁପ୍ରିୟା ଶ୍ରୀନାତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଗୁଲୁ ଗୁଲ ହୁଅ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର, ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଆଫ୍ରିଦି ଭାରତରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ରବିବାର ଦୁବାଇରେ ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏହାର ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥିଲା, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ଆଫ୍ରିଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ଅପବାଦକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୋଦୀ ସରକାର ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲିମ କାର୍ଡ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଇଳା ମାନସିକତା ରଖିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। କ’ଣ ଗୋଟିଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ (ଭାରତ) ଅନ୍ୟ ଏକ ଇସ୍ରାଏଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ?”
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପୀଡିତଙ୍କ ସହିତ ଏକତା ପ୍ରକାଶ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସ୍ଥଳରେ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ରିଜିଜୁ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ବିଜେପି ନେତାମାନେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି, “ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରିୟ। ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକମାନେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନେତା କରିପାରିବେ।
ଏସିଆ କପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି।
ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କର ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେବାର ଇତିହାସ ରହିଛି। ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ବିଜେପି ନେତାମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି।
ବିଜେପି ଆଇଟି ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିବାର ଏବଂ କାଶ୍ମୀରକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ନ କରୁଥିବା କଠୋର ହିନ୍ଦୁ-ବିରୋଧୀ ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ହଠାତ୍ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।”