ଟିଭିକେ ଭାଙ୍ଗିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ କାନିମୋଝିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା

କାନିମୋଝି ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ‘ୱାସିଂ ମେସିନ୍' ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ତାହା ଏବେ ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି

By Manoranjan Sial

ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଟିଭିକେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଥିରେ ଡିଏମ୍‌କେର ହାତ ଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୋଲିସ ସେହି ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଡିଏମ୍‌କେ ସାଂସଦ କାନିମୋଝି ଆଜି ବିଜେପିର ୱାସିଂ ମେସିନ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି।

କାନିମୋଝି ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ‘ୱାସିଂ ମେସିନ୍’ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ତାହା ଏବେ ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାମିଲନାଡୁର ଏହି ନୂତନ ମେସିନ୍ ଗୁଟଖା ଦାଗକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ପାରିବ… ଏହା କ’ଣ ସତ୍ୟ? କାନିମୋଝିଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି।

ସେପଟେ ଏଆଇଏଡିଏମକେର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ତାମିଲନାଡୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ବିଜୟଭାସ୍କର ଓ ଏମଆର ବିଜୟଭାସ୍କର ଟିଭିକେରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜାରି ପୃଥକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଉଭୟ ନେତା ଟିଭିକେ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିବା ଓ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜନସେବା ଜାରି ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

“ISRO ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବମ୍ ପକାଇ…

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ…

ଉଭୟ ନେତା ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି; ଟିଭିକେ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତାମିଲନାଡୁରେ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ଓ ବିକାଶ କାମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବୁ। ତାମିଲନାଡୁର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳିଛି। ଏହି ଟିଭିକେକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

“ISRO ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବମ୍ ପକାଇ…

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ…

ବିନା ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇ ଚୁଟକିରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ସିଲିଂ…

୧୦ ବର୍ଷ ହେଲା ପେଟରେ ପଥର ଧରି ଅଭିନୟ…

1 of 17,443