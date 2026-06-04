ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦିନେ ‘ମହିଷାସୁର’ ସହ ତୁଳନା କରିଥିଲେ ହରିପ୍ରସାଦ
ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବି. କେ. ହରିପ୍ରସାଦ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା ଭାବେ ବି. କେ. ହରିପ୍ରସାଦଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଦଳ ପାଇଁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ହରିପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ନିଜର ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚରେ ନିଜ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ବେଳେ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଭଳି କିଛି ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ତୁଳନା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣକୁ ସରଗରମ କରିଦିଏ।
ହରିପ୍ରସାଦଙ୍କ ଅନେକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଦେଇଥିବା ତୁଳନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୌରାଣିକ କଥାର ଅସୁର ‘ମହିଷାସୁର’ ସହ ତୁଳନା କରି ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ତୁଳନାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କରି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଦଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ କୋଣଠେସା କରୁଥିବା ନେଇ ସେ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି, ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର “ମ୍ୟାଚ୍-ଫିକ୍ସିଂ” ଅଭିଯୋଗ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମୋଦୀ ସରକାର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍-ଫିକ୍ସିଂ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରି ସେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବଗତି ବିନା ଏତେ ବଡ଼ ନିରାପତ୍ତା ତ୍ରୁଟି ଘଟିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଡ଼ୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଆରଏସଏସ୍ (RSS) କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦୀୟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆରଏସଏସର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହରିପ୍ରସାଦ ଆରଏସଏସକୁ “ଭାରତୀୟ ତାଲିବାନ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା, ଅମିତ ଶାହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ କରିଥିବା “ଶୁଆର କି ବୀମାରୀ” (ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ) ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଶିଷ୍ଟାଚାରର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ନେଇ ସମାଲୋଚିତ କରିଥିଲା।
ଏଭଳି ବୟାନବାଜି ହରିପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶିରୋନାମାରେ ରଖିଥାଏ। ତେବେ, ଏଭଳି ଅପରିପକ୍ୱ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରକୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଡ଼ୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସର ନୂତନ ସଭାପତି ଭାବେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ହରିପ୍ରସାଦ ନିଜର ଏହି କଥନ ଶୈଳୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।