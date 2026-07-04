ଗ୍ୱାଦରରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ; ୩୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୃତ
ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦାବି କରିଛି ଆକ୍ରମଣରେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି
ଲାହୋର: ଇରାନ୍ରେ ହୋଇଥିବା ଶୋକ ସଭାରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେନା ମୁଖ୍ୟ। ହେଲେ ଏପଟରେ ଖେଳ କରିଦେଲେ ବାଲୁଚ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି (ବିଏଲଏ)। ପାକିସ୍ତାନ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଶିବିର ଉପରେ କରିଛି ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ। ଯେଉଁଥିରେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ସୈନକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି ବିଏଲ୍ଏ।
ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ଟା ୩୨ ମିନିଟ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଗ୍ୱାଦର ଜିଲ୍ଲା ଜିୱାନିର ପାନୱାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଶିବିର ଭିତରେ ପଶିଥିଲା। ତା’ପରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ବିଏଲ୍ଏ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି।
‘ଦି ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପୋଷ୍ଟ’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦାବି କରିଛି ଆକ୍ରମଣରେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିଏଲ୍ଏ ଏଲିଟ୍ ମାଜିଦ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି; ଆତାଉଲ୍ଲା ବାଲୁଚ ଓରଫ ଅଜମଲ ନାମକ ଜଣେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକ ପଶାଇ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଦେଇଥିଲା।
ଏନେଇ ବିଏଲ୍ଏର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶାଖା ‘ହକ୍କାଲ’ ମଧ୍ୟ ଏକ ୪୩ ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକ ଶିବିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ତା’ପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ବିଏଲ୍ଏ ଦାବି କରିଛି; ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତୁରନ୍ତ ସଂଗଠନର ଆଗଧାଡ଼ିର ୟୁନିଟ୍ ‘ଫତେହ ସ୍କ୍ୱାଡ୍’ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା। ଆରିଆଡ଼ୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସଂଗଠନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ବିଏଲଏ ମୁଖପାତ୍ର ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି; ଆହତ ଓ ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁତର ଓ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗକୁ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନୀ ସରକାର ଓ ସେନାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଏଲ୍ଏ। ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ।
ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି କହିଛି; ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ନହେବା ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବିରୋଧ ରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ।