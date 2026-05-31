କୋଠାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ; ୪୬ ମୃତ, ୭୦ ଗୁରୁତର; ୧୦୦ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ

ନାମଖାମ ସହରର କୌଙ୍ଗଟୁପ ଗାଁରେ ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା

By Manoranjan Sial

ମ୍ୟାମାର: ରବିବାର ମ୍ୟାମାରରେ ଏକ କୋଠାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୪୬ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ୭୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।

ନାମଖାମ ସହରର କୌଙ୍ଗଟୁପ ଗାଁରେ ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳୁ ୪୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି।

ଚୀନ ସୀମାରୁ ପ୍ରାୟ ୩ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ତାଆଙ୍ଗ ନ୍ୟାସନାଲ ଲିବରେସନ ଆର୍ମିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥା ମ୍ୟାମାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢୁଛି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ ହାତ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍‌ରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ୬ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୪୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ୭୪ ଆହତଙ୍କୁ ନାମଖାମର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କୋଠାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ।

ମ୍ୟାମାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୫୦ ରୁ ୫୫ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏଥିସହ ବିସ୍ଫୋରଣ କିଛି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ, ତା’ପରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବିଲଡିଙ୍ଗ ଓ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଦେଖାଯାଉଛି।

