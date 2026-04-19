ବାଣ କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ; ୧୩ ମୃତ

ଚେନ୍ନାଇ: ବାଣ କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୬ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏପରି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ତାଲିମନାଡୁ ଭିରୁଧୁନଗର ଜିଲ୍ଲା କଟ୍ଟନାରାପଟ୍ଟି ଗାଁରେ ଘଟିଛି।
ପ୍ରାଥମିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବାଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରୀରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି।
ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଦାରଖ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କେକେଏସଏସ୍ଆର ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ ଓ ଥଙ୍ଗମ ଥେନ୍ନାରାସୁଙ୍କୁ ମରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଭିରୁଧୁନଗରରେ ପ୍ରଚାର ପଣିମାରେ ବାଣ କାରଖାନା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଅନେକ ଥର ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ନଜିର ରହିଛି। ୨୦୨୪ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରେ ଏକ ବାଣ କାରଖାନାରେ ନିଆଁ ଲାଗି ୧୦ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଜୁୂନ ୨୯ ତାରିଖରେ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।