(Video) କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଛିନଛତର ହେଲେ ୨ ଜଣ, ୫୦ ମିଟର ଦୂରରେ ମିଳିଲା ମାନବ ଅଙ୍ଗ, ୭ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ
ଫାରୁଖାବାଦ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଫାରୁଖାବାଦରେ ଶନିବାର ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। କାଦରୀ ଗେଟ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦି ସନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀର ତଳ ମହଲାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ 7 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲାଇବ୍ରେରୀଟି କୋଚିଂ କ୍ଲାସ ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏହା ତଳେ ଏକ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।
ଶନିବାର ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ ୩:୧୯ ସମୟରେ, ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ କାଦରୀ ଗେଟ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ବେସମେଣ୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୋଟ ସାତ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ମାନବ ଶରୀର
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ତିନୋଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ କୋଠାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପ୍ରାୟ ୮୦ ମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୫୦ ମିଟର ଦୂରରେ ମାନବ ଶରୀରର ଅଂଶ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ
ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ସିଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବଂଶଲ ଏବଂ ସିଓ ସିଟି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଉପାଧ୍ୟାୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅନେକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି କାଦ୍ରି ଗେଟ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜେଲ ଛକ ଆଇଟିଆଇ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ କିଷାନ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ନିକଟରେ ଘଟିଛି।
