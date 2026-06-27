ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପଡୁଥିଲେ କରନ୍ତୁନି ଅଣଦେଖା, ହୋଇପାରେ କିଡ୍ନୀ କ୍ୟାନ୍ସରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ
ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ବଡ଼ ରୋଗର ସଙ୍କେତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି କିଡ୍ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି କିଡ୍ନୀ କ୍ୟାନ୍ସର, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ “ନୀରବ ରୋଗ” କୁହାଯାଏ।
ଏହା ଶରୀର ଭିତରେ ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ନକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାଣି ପାରନ୍ତିନି ଯେ ସେମାନଙ୍କ କିଡ୍ନୀରେ ଏକ ଟ୍ୟୁମର ବିକଶିତ ହେଉଛି।
ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ରୋଗ ଏକ ଉନ୍ନତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଯାହା ଚିକିତ୍ସାକୁ କଷ୍ଟକର କରିଦିଏ। ତେଣୁ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ଛୋଟମୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି।
କିଡନୀ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ, ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ ହେମାଟୁରିଆ କୁହାଯାଏ।
ଯଦିଓ ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗକୁ ସୂଚିତ କରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ କେବେବି ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଯଦିଓ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାହୀନ ହୁଏ, ତଥାପି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କିଡ୍ନୀ ଟ୍ୟୁମର ପ୍ରାୟତଃ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ନକରି ନୀରବରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁମର କିଡ୍ନୀର ପରିସ୍ରା ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ବିଶେଷକରି କିଡ୍ନୀ ପେଲଭିସ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲିସେସ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ଦେଖାଯାଏ।
କିଛି ଲୋକ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଯଦି କିଛି ସମୟ ପରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଏ; ହେଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି।
ଲୋକଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୁଲ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଆସିଲେ ବିପଦଜନକ। ପ୍ରକୃତରେ, କିଡ୍ନୀ କ୍ୟାନ୍ସର ସହିତ ଜଡିତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ପ୍ରାୟତଃ ଯନ୍ତ୍ରଣାହୀନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି।
କେତେକ ସମୟରେ ରକ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ପରିସ୍ରା ଗୋଲାପୀ କିମ୍ବା ଗାଢ଼ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ; ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ତର ପରିମାଣ ଏତେ କମ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ନିୟମିତ ପରିସ୍ରା ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କପ୍ ହେମାଟୁରିଆ କୁହାଯାଏ।
ଡାକ୍ତରମାନେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟଭୀତ ହେବା କିମ୍ବା ଚିନ୍ତିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ।
ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିଡ୍ନୀ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ବିପଦରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏଥିରେ ୫୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧୂମପାନକାରୀ, ମେଦବହୁଳତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀ ଏବଂ ପରିବାରରେ କିଡ୍ନୀ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଇତିହାସ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ବର୍ଗର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଡ଼ା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଏହା କେବଳ ଥରେ ହୁଏ।
ଯଦିଓ ରକ୍ତସ୍ରାବ ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ କିମ୍ବା କିଡ୍ନୀ ଷ୍ଟୋନ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ କାରଣ କେବଳ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ।
ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତର ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତର ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ରା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କିଡ୍ନୀ ଏବଂ ମୂତ୍ରନଳୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ସିଟି ସ୍କାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇମେଜିଂ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ।
ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି ଯେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ସଂକ୍ରମଣ, ଷ୍ଟୋନ କିମ୍ବା କିଡ୍ନୀ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି କି ନାହିଁ।
ଯଦି କିଡ୍ନୀ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସାଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯେହେତୁ ଏହି ରୋଗ ପ୍ରାୟତଃ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ବିନା ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସାରିଛି।
ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ରାରେ ଯେକୌଣସି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରକ୍ତ ଯଦିଓ ଏହା କେବଳ ଥରେ ହୋଇଥିଲା କିମ୍ବା ନିଜେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସମୟୋଚିତ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ, ଚିକିତ୍ସା ବିକଳ୍ପର ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ।