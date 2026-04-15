MIକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବିଦା ରୋହିତ ଶର୍ମା? କିଏ ନେବେ ହିଟମ୍ୟାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ…

ରୋହିତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କିଏ କରିବେ ଇନିଂସ ଓପନ୍?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଯାତ୍ରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହୋଇନାହିଁ; ଦଳ ଏବେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଯାଇଛି। MI ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ତିନୋଟିରେ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ, ଏବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି।ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମୁମ୍ବାଇର ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇ ପାରନ୍ତି।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏକି ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହିଁ।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁରୁବାର, ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ତାରିଖରେ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ‘ରିଟାୟର୍ଡ ହର୍ଟ’ ହୋଇ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିବା ରୋହିତ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ।

ରୋହିତ ୧୯ ରନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଆଘାତର ଗମ୍ଭୀରତା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ।

ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ହ୍ୟାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି; ଅତୀତରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ହ୍ୟାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରୋହିତ ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସି ନଥିଲେ, ଏହା ଏକ ଘଟଣା ଯାହା ତାଙ୍କ ଆଘାତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିନ୍ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଉଛି। ଯଦି ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ବାହାରେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ।

ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଏ ନେବେ:

୩୮ ବର୍ଷୀୟ ରୋହିତ ଶର୍ମା IPL ୨୦୨୬ର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ KKR ବିପକ୍ଷରେ ୭୮ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷରେ ୪ ରନ କରିଥିଲେ।

ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ମାତ୍ର ୫ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ୧୯ ରନ କରି ରିଟାୟାର୍ଡ ହର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ଯଦି ରୋହିତ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଓପନିଂ କରିବେ?

ଦାନିଶ ମାଲୱାର ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଯେ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବେ କି ଇନିଂସ ଓପନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପଠାଇବେ।

