ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଏଠାରେ ହୁଏ ନୀଲମର ଖନନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହାର ଦାମ୍ କେତେ…
ନୀଲମ ଖଣିରେ ଭରପୁର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ଖନନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତା’ର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା । ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିରଳ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନୀଳମଣି ବା ନୀଲମ୍ । ଏହି ସୁନ୍ଦର ନୀଳମଣି ପଥର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବାଦଖସାନ୍ ପ୍ରଦେଶର ଜେଗଡାଲେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନୀଲମ ଖଣି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାକାର ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ କୋରୁଣ୍ଡମ୍ ନାମକ ଏକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୂର, ଯାହା ନୀଲମ ଏବଂ ମାଣିକ ଉଭୟର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ।
ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି: ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବାଦଖସାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାକାର ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ପଥୁରିଆ ପାହାଡରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଉପକରଣର ଅଭାବ ଏବଂ ଏକ ଅସ୍ଥିର ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଖଣି ସଦସ୍ୟମାନେ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜେଗଡାଲେକ୍ ଅଞ୍ଚଳ କେବଳ ନୀଳମ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସୀମିତ ପରିମାଣର ମାଣିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ନୀଲମର ମୂଲ୍ୟ: ଆଫଗାନରେ ନୀଲମର ମୂଲ୍ୟ ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା, ରଙ୍ଗ, ଓଜନ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସାଧାରଣ ଗୁଣବତ୍ତାର ନୀଲମର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା, ଗାଢ଼ ନୀଳ ନୀଲମର ମୁଲ୍ୟ ୧ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ । ବଜାରରେ, ୨.୦୯ କ୍ୟାରେଟ ଆଫଗାନ ନୀଲମର ମୂଲ୍ୟ ୫୦୦୦ ରୁ ୪.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ।
କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ: ନୀଲମ୍ ଯେତେ ବଡ଼ ଏବଂ ଭାରୀ ହେବ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଯେତେ ଗଭୀର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ଏହା ସେତେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବ। ଯଦି ପଥରଟି ଫାଟ କିମ୍ବା ଦାଗ ମୁକ୍ତ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ ଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଏହି ଦେଶରେ ବେଶୀ ଚାହିଦା: ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଖନନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ନୀଲମର ଭାରତ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ୟୁରୋପ ଭଳି ଦେଶରେ ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଛି। ଏହି ପଥର ଅଳଙ୍କାର ତିଆରିରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଯଦିଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ନୀଳମଣି ଖନନ କରିବା କଷ୍ଟକର, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଗୁଣବତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମଣି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥାଏ।