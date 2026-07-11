ଭିଏତନାମରେ ବୁଡ଼ିଲା ବୋଟ୍, ୧୫ ଜଣ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟର ଛାତିଥରା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ
ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଜାରିକଲା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ୱର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭିଏତନାମରେ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଫୁ କ୍ୱିକ୍ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବୋଟ୍ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୧୫ ଜଣ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ୩୨ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ୪ ଜଣ କ୍ରିଉ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଗଲା ବୋଟ୍।
କୂଳ ଛୁଇଁବାର ୪ ଶହ ମିଟର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟଟି ବୁଡିଗଲା। ବୋଟ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଭିଏତନାମା ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ।
ଭିଏତନାମରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଘଟଣାକୁ ଦୁଃଖଦ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ଭିଏତନାମର ଫୁ କ୍ୱୋକ୍ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବୋଟ୍ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ଫୁ କ୍ୱୋକ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅପରାହ୍ନ ୧:୦୦ ଟାରେ, ଓସେନ୍ ପିଅର୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ଏକ ସ୍ପିଡ୍ବୋଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ହନ୍ ଥମ୍ ରୁଟ୍ ରୁ ଆନ୍ ଥୋଇ ବନ୍ଦରକୁ ନେଇ ଲଯାଉଥିଲା, ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଫୁ କ୍ୱୋକ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୨୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଏହା ହୋନ୍ ଙ୍ଗୋଇଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୯୯ ମିଟର ଦୂରରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ବୋଟକୁ ଦେଖିବା ପରେ, ପାଖରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୋଟଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ।
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବୋଟର ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବୋଟ୍ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୋଟ୍ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଫସି ରହିଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା।
ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଚେତା ଫେରିଛି। ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଅଶାନ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୋଟ୍ ଚାଲୁଥିଲା।
ଆନ୍ ଥୋଇ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ୩୫ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ନୌସେନା, ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବାହିନୀ ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପିଡ୍ବୋଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୩୬ ଜଣଙ୍କୁ କୂଳକୁ ଆଣିଥିଲେ। ୨୧ ଜଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ୧୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ୧୩ ପୁରୁଷ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି।
ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି:
ଏହା ସହିତ, ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚନା ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହୋ ଚି ମିନ୍ ସିଟିରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
ନିମ୍ନଲିଖିତ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ: +୮୪ ୩୬ ୨୮୧ ୭୯୩୦, +୮୪ ୯୧ ୫୫୨ ୩୭ ୧୪, ଏବଂ +୮୪ ୩୩ ୪୫୨ ୦୪୧୪।
ହାନୋଇରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ +୮୪ ୯୧ ୩୦୮ ୯୧୬୫ ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ପାଇଁ ଆମେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଉପଲବ୍ଧ।