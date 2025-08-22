ଜାହ୍ନବୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଜହ୍ନ ବି ଲାଜଉଛି, ହଟ, ବୋଲ୍ଡ, ସେକ୍ସି ଲୁକରେରେ ‘ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ’ ଏମିତି ପାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସୀମା, ଦେଖନ୍ତୁ…

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଦିବଂଗତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ବୋନି କପୁରଙ୍କ ଝିଅ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ନିଜର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ସେ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଫିଲ୍ମ “ଧଡକ” ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ “ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ” ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ୧୦ଟି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ…

ଏହି ଲୁକରେ ଜାହ୍ନବୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଫ୍ଲୋଇ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଲେୟର୍ଡ ପର୍ଲ ନେକଲେସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବେକରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ଅଳଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରୁଛି। ଲାଗୁଛି ସତରେ ଏ ଦୁନିଆର ସେ ହିଁ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ । ହଟ ଆଣ୍ଡ ବୋଲ୍ଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ଶ୍ରୀଦେବୀ ତନୟା  ତାଙ୍କ କେଶକୁ ଏକ ସ୍ଲିକ୍ ବଣରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ନରମ, ଚମକଦାର ମେକଅପ୍ ତାଙ୍କ ଲୁକକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ଓ ସେ ଝଲସୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷାକରେ ଜାହ୍ନବୀ ରାଜକୁମାରୀ ଭାଇବ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ପାଗଳ କରୁଛି ।

ଏହାବାଦ ଏହି ଲୁକରେ ଜାହ୍ନବୀ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନକୁ ମତୁଆଲା କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ । ସେ କଳା ପୋଷାକ ସହିତ ଏକ ଫର୍ ଷ୍ଟଲ୍ କ୍ୟାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଲୁକକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ କେଶ ଖୋଲା ଏବଂ ଟିକେ ତରଙ୍ଗିଆ, କାନରେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ କାନଫୁଲ ଏବଂ ପାଦରେ ଚମକଦାର ମୋଜା ଲୁକକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କୁ ‘ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ’ କରି ପାରିଛି । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁକରେ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି।

ଏହି ଲୁକରେ ଜାହ୍ନବୀ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଅବତାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ଲାଭେଣ୍ଡର ଟୋନ୍ ସହିତ ଭାରୀ ଏମ୍ବ୍ରୋଡେରୀ ହୋଇଥିବା ଶାଢ଼ି-ଲେହେଙ୍ଗା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଟିଳ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନେଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ଚେନ୍-ଗହଣା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ବେକରେ ପଥର-ଖଚିତ ଚୋକର୍, ଖୋଲା ତରଙ୍ଗିଆ କେଶ ଏବଂ ହାଲୁକା ମେକଅପ୍ ରହିଛି।

ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ଏହି ଲୁକ୍ ବହୁତ ରାଜକୀୟ। ସେ କୌଣସି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ରାଜକୁମାରୀ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି । ତାହାସହ ଶ୍ରୀଦେବୀ ତନୟା ସବୁଜ ଏବଂ ସୁନେଲି କାମ ସହିତ ଏକ ବ୍ୟାକଲେସ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାନରେ ଲମ୍ବା ଭାରୀ କାନଫୁଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବେକ ପଛରେ ଝୁଲୁଛି ଅଳଙ୍କାର। ଶରୀରର ଛାଡନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଦେଖି ଫ୍ଯାନ୍ସ ଫିଦା ହେଉଛନ୍ତି ।  ସେ ତାଙ୍କ କେଶକୁ ଏକ ସ୍ଲିକ୍ ବଣରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ହାଲୁକା ମେକଅପ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଲୁକ୍ ସହିତ, ଜାହ୍ନବୀ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କେଶର କ୍ରାନ୍ତିରେ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ହଟ ଲୁକ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ହାଣୁଛି ।

ଏହି ଲୁକରେ ଜାହ୍ନବୀ ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ଧଳା ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନେଟ୍ ଏମ୍ବ୍ରୋଡେରୀ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋତି ଏବଂ ଫୁଲର କାମ କରାଯାଇଛି। ଏକ ସ୍ଲିଭଲେସ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଏବଂ ହାଲୁକା ଅଳଙ୍କାର ସହିତ, ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍। ଜାହ୍ନବୀ ଖୋଲା କେଶ ଏବଂ ନରମ ମେକଅପ୍ ସହିତ ଏହି ଲୁକ୍ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ଏ ଲୁକ ଦେଖି ଫ୍ୟାନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ‘ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ କେମିତି ହେଲ’…

ଏହି ଲୁକରେ ଜାହ୍ନବୀ ବହୁତ ରାଜକୀୟ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହଟ, ବୋଲ୍ଡ, ସେକ୍ସି କୁଇନ ଏକ ସୁନା ରଙ୍ଗର ଭାରୀ କାମ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଜରି ଏବଂ ମିରର କାମରେ ସଜାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବେକରେ ଭାରୀ ପୋଲକି ଅଳଙ୍କାର ସେଟ୍, କାନଫୁଲ, ନାକ ମୁଦି ଏବଂ କଙ୍କଣ ତାଙ୍କ ଲୁକକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। କପାଳରେ ଏକ ଛୋଟ ଲାଲ ବିନ୍ଦି ଏବଂ ସ୍ଲିକ୍ ବଣ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁକକୁ ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ ଭାରତୀୟ ବଧୂ ପରି କରୁଛି। ତାଙ୍କର ବିନ୍ଦି ଦେଖିଲେ ବର୍ଷା ବି କହିବ ଆରେ ୱା ଜାହ୍ନବୀ…

ଏହି ଲୁକରେ ଜାହ୍ନବୀ ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଏକ ଫୁଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ଖୁସି କରୁଛି। ରୂପା ଅଳଙ୍କାର, ହାତରେ କାନଫୁଲ ଏବଂ କଙ୍କଣ ତାଙ୍କର ଦେଶୀ ଶୈଳୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ହାଲୁକା ମେକଅପ୍, ଖୋଲା କେଶ, କାନ ପାଖରେ ଧଳା ଫୁଲ ସହିତ ଏହି ଲୁକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କର ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିମ୍ୱା ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଲୁକରେ ।

ଏହି ଲୁକରେ ଜାହ୍ନବୀ ସତେଜ, କୁଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀଦେବୀ ତନୟା ହାଲୁକା କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ଏକ ଫୁଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କମଳା, ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଛାଇ ରହିଛି। ଷ୍ଟ୍ରାପି ଡିଜାଇନ୍, ହାଲୁକା ମେକଅପ୍, ଖୋଲା କେଶ, କାନରେ ଛୋଟ କାନଫୁଲ ଏବଂ ବେକରେ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପୋଷାକକୁ ଏକ ସରଳ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସି ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ହସ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ମଧୁଶାଳାରେ ମତୁଆଲା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।

ଏହି ଲୁକରେ ଜାହ୍ନବୀ ଗୋଲ୍ଡେନ କାମ ସହିତ ଏକ ଭାରୀ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଏବଂ ଏକ ଅଫ୍-ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲୋଇ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଭାରୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର, ତାଙ୍କ ବେକରେ ଚୁଡ଼ି ଏବଂ କାନଫୁଲ ତାଙ୍କ ଲୁକକୁ ଅଧିକ ଧନୀ କରୁଛି। ହାଲୁକା ଚମକଦାର ମେକଅପ୍, ବିନ୍ଦି ଏବଂ କ୍ଲାସି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତାଙ୍କ ଲୁକକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ଲଗୁଛି ଯେମିତି ସେ ଶାନ୍ତ, ଭଦ୍ର ତଥା ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅଟିଏ ।

ଏହି ଲୁକରେ ଜାହ୍ନବୀ ଏକ ସିଲଭର ସିମରି ବଡିକନ୍ ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଫିଟ୍ ଫିଗରକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି। ଗାଉନ୍ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ କାମ ଏବଂ ସିମର, ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ଷ୍ଟୋନ୍ ନେକପିସ୍ ଏବଂ ରିଙ୍ଗ, ଖୋଲା କେଶ ଏବଂ ନ୍ୟୁଡ୍ ମେକଅପ୍ ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ କୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରୁଛି। ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ଭଳି ଲାଗୁଥିବା ହଟ, ବୋଲ୍ଡ ଜାହ୍ନବୀ ଏହି ଲୁକରେ ଜହ୍ନକୁ ବି ମାତ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ।

