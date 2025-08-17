ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ 3000…, ଜିସ୍ମର ସହରରେ ଯିଏ ପଇସା ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ସେ ହିଁ ସାଜିଲେ ପ୍ରେମ, ତାପରେ ବଦଳିଗଲା ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଜୀବନ…

ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ 3000…, ଜିସ୍ମର ସହରରେ ଯିଏ ପଇସା ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ସେ ହିଁ ସାଜିଲେ ପ୍ରେମ, ତାପରେ ବଦଳିଗଲା ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଜୀବନ…
ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେତୁ ଏହି ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆପଣ “ୱୋ ଲମ୍ହେ”, “ଆୱାରାପାନ”, “ଧୋଖା”, “ରାଜ”, “ମର୍ଡର 2” ଏବଂ “ଜନ୍ନତ 2” ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ ଏବଂ ମହାନ ସିନେମା ଦେଖିପାରିବ। ଆପଣ ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକର ଷ୍ଟାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଗାୟକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ଅନ୍ୟ କେହି ଥିଲେ….
ହଁ, ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ଥିଲା ଲେଖା। ଏହା ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଲେଖିକା ଶଗୁଫ୍ତା ରଫିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସଂଳାପଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଶଗୁଫ୍ତା ରଫିକଙ୍କ ନିଜ କାହାଣୀ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ। ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ଯାହା କେହି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଶଗୁଫ୍ତା ରଫିକଙ୍କୁ ବଲିଉଡକୁ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି,ନିଜେ ମହେଶ ଭଟ୍ଟ। ସେ ଶଗୁଫ୍ତାର ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶଗୁଫ୍ତା ରଫିକ 2006 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ “ୱୋ ଲମ୍ହେ” ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ସେ ଅନେକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ସିନେମା ଲେଖିଥିଲେ।
ଶଗୁଫ୍ତା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛନ୍ତି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଆଉ କ’ଣ ହୋଇପାରେ ଯେ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମା’ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି। ଶାଗୁଫ୍ତାଙ୍କୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୱାରୀ ବେଗମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କେତେକ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନୱାରୀଙ୍କ ସେ ନାତୁଣୀ, ଅନ୍ୟ କେତେକ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଶଗୁଫ୍ତାର ପ୍ରକୃତ ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ।
ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେତୁ ଶଗୁଫ୍ତାଙ୍କୁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମଫେୟାରକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେହି ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ିକରେ ବେଶ୍ୟାଳୟ ଭଳି ପରିବେଶ ଥିଲା। ଏପରିକି ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସେଠାକୁ ଆସୁଥିଲେ।
ଶଗୁଫ୍ତାଙ୍କ ସହ ଏସବୁ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ମାତ୍ର ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଥିଲେ। ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଦୁବାଇରେ ଏକ ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। ଫିଲ୍ମଫେୟାରକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଲେଖିକା କହିଥିଲେ ଯେ ସେହି କାମରେ ସେ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ତା’ପରେ ଜଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେ ଦୁବାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେଲେ।
ଦୁବାଇରେ ଜଣେ ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ସେହି ବାର୍ ରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଗୀତ ଗାଇ, ବଜାଇ ଏବଂ ନାଚ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ 45 ବର୍ଷୀୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରେମ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ।
ତା’ପରେ 2002 ମସିହାରେ, ଶଗୁଫ୍ତା ମହେଶ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 2006 ମସିହାରେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ମୋହିତ ସୁରିଙ୍କ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ପରେ, ସେ “ୱୋ ଲମ୍ହେ” ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ମର୍ଡର 2 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି “ଆଶିକି 2” ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଲେଖିଥିଲେ ।