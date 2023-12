‘ଆନିମଲ’ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଅର୍ଶଦ ୱାର୍ସିଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେପଡିଲେ ଋଷି କପୁର? ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏହା ହିଟ ହେବାର କାରଣ କେବଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଲୋକପ୍ରିୟତା ନୁହେଁ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ଗତିବିଧି ସର୍ବାଧିକ। ଏହି ସମୟରେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଅର୍ଶଦ ୱାର୍ସିଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ ଏକ୍ସରେ ଅର୍ଶଦ ୱାର୍ସି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଅର୍ଶଦ ୱାର୍ସି ଫିଲ୍ମ ‘ଆନିମଲ’ ଏବଂ ଏହାର ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଡ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଶଦ ୱାର୍ସି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଋଷି କପୁର ଏବଂ ନୀତୁ କପୁରଙ୍କ ଭେଟ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ବିଶ୍ୱକୁ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା।” ଏହା ସହିତ ସେ ବବି ଦେଓଲ, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନା, ଅନିଲ କପୁରଙ୍କ ସମେତ ଆନିମଲର ସମଗ୍ର ଟିମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସନ୍ଦୀପ ବଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ବୋଲି ଅର୍ଶଦ ୱାର୍ସି କହିଛନ୍ତି।

ତେଲୁଗୁ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଅର୍ଜୁନ ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ରିମେକ କବୀର ସିଂହଙ୍କ ପରେ ଏହା ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ବଙ୍ଗାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। କେବଳ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ବିବାଦ ଚାଲିନାହିଁ, ଫିଲ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଲୁକ୍ ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ବବି ଦେଓଲଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲୋକମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି।

I saw #ANIMAL yesterday… @imvangasandeep and the film are INSANELY FANTASTIC . I think Rishiji & Neetuji met because the world needed Ranbir Kapoor. There is no boundary to this mans talent. @AnilKapoor @iamRashmika Bobby Deol and team ANIMAL Thank you for this masterpiece.

