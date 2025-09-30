Beauty Tips: ଅଟକି ଯିବ ବୟସ, 2 ମିନିଟରେ ଲାଗିବେ 10 ବର୍ଷ ଛୋଟ, ମଲାଇକା ଆରୋରା ଦେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଟିପ୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି କାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଲାଇକା ଆରୋରାଙ୍କ ଏକ ଚାଇନିଜ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଏହି ଭିଡିଓ କେବଳ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାୟାମ ଏତେ ସହଜ ଯେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରିପାରିବେ। ଏହା ଦାବି କରେ ଯେ, ଏହି କୌଶଳଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରର କଠିନତା ଦୂର କରେ, ଲିମ୍ଫ୍ ଫ୍ଲୋକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ ଏବଂ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟାୟାମ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଏପରି ସାତଟି ଚାଇନିଜ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଶାମିଲ, ଯାହା ହାଲୁକା ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ି ଉପରେ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ବ୍ୟାୟାମଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ଭିତରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଚାପ ମୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟରେ ନିଜକୁ ଏନର୍ଜେଟିକ ଅନୁଭବ କରିବେ ।
7 ଚାଇନିଜ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ
ଭିଡିଓରେ କ’ଣ ଅଛି?
ଭିଡିଓରେ, ମଲାଇକା 7ଟି ଚାଇନିଜ୍ ବ୍ୟାୟାମ ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ମାତ୍ର ଦୁଇ ମିନିଟରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଭିଡିଓରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ବ୍ୟାୟାମଗୁଡ଼ିକ କଠିନତା ହ୍ରାସ କରେ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପ ଦୂର କରେ ଏବଂ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଛୋଟ ଏବଂ 5 କିଲୋ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ।
ଏହି ବ୍ୟାୟାମଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?
ଏହି ବ୍ୟାୟାମର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ରୁତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସାମିଲ ନାହିଁ, ବରଂ ଧୀର ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ସହିତ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଗଭୀର। ଏହି ବ୍ୟାୟାମଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷକରି ବେକ, ପିଠି, କାନ୍ଧ ଏବଂ ଛାତି ଚାରିପାଖ, ଯେଉଁଠାରେ କଠିନ ବା ଗେଟି ସର୍ବାଧିକ ଜମା ହୁଏ, ସେହିଠାରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଥାଏ ।
ଏହି କୌଶଳଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାମ କରେ?
ଏହି ବ୍ୟାୟାମଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରର ଲିମ୍ଫା ବା ଲସିକା ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଲସିକା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସଫା କରିବା ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଶରୀରେ ଫୁଲା କମିଯାଏ, ଶରୀର ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍କିନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଲୋ କରେ। ମଲାଇକା ଭିଡିଓରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀରର “କ୍ଲେଭ”, କିମ୍ବା କଲରବୋନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ହାର୍ଟ, ଯାହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କି?
ଏହି ବ୍ୟାୟାମଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜିମ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ତଥାପି, ଯଦି କାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।
କାହିଁକି ଏହା ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବ?
ଆଜିର ଜୀବନରେ, ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ଖୋଜନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଧ୍ୟ । ମାତ୍ର ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାୟାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବ। ମଲାଇକାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଫିଟନେସ୍ ଆଇକନ୍ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।