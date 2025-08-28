ଭାଇ ୧୩୦୦ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ଭଉଣୀ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋଇନ୍ ଚରିତ୍ର ଛାଡ଼ି କରିଥିଲେ ସାଇଡ ରୋଲ

ଭାଇ ୧୩୦୦ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ଭଉଣୀ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋଇନ୍ ଚରିତ୍ର ଛାଡ଼ି କରିଥିଲେ ସାଇଡ ରୋଲ
ସେ କାହିଁକି ନାୟିକା ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ?
ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡରେ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ଏପରି ପରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନେକ ପିଢ଼ି ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ଯାଦୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଅନେକ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି।
ଭାଇ, ସ୍ୱାମୀ, ମାଆ ଏବଂ ନିଜେ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଆଜି ଆମେ ଏପରି ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବୁ, ଯିଏ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଝିଅ। ୪୬ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ ସହିତ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦିୱାନା କରିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଅଭିନୟରେ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ଏବେ ବି କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲଗାତାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଝିଅର ମାଆ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ନାୟିକା ହୋଇ ଥିଏଟରରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନ କିଣୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ନିଜେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମରେ ନାୟିକା ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ।
କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି?
ଏଠାରେ ଆମେ ସୋହା ଅଲି ଖାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ସେ ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ‘ଦିଲ ମାଙ୍ଗେ ମୋରେ’ ସହିତ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଶାହିଦ କପୁର, ଆୟେଶା ଟାକିଆ ଏବଂ ଟ୍ୟୁଲିପ୍ ଜୋଶୀ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ନାୟିକା ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ।
ନିକଟରେ ସୋହା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ଏକ ପଡକାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପରିବାର ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ପ୍ରକୃତରେ, ତାଙ୍କୁ ‘ଦିଲ ମାଙ୍ଗେ ମୋରେ’ ପାଇଁ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍, ଆୟେଶା ଟାକିଆଙ୍କ ଭୂମିକା ପ୍ରଥମେ ସୋହା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଛାଡି ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭୂମିକା ବାଛିଥିଲେ।
ସେ ଫିଲ୍ମରେ ନେହାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ କାରଣ ସେ ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ପାରିଥିଲେ। ତଥାପି, ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନାୟିକା ଭୂମିକା ଛାଡିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ସେହି ଭୂମିକା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଯାହା ସହିତ ସେ ଜଡିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ।
ସେହି ସମୟରେ, ସୋହା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ମିଳିଥିଲା। ଯାହା ସେତେବେଳେ ଜଣେ ନବାଗତ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା।
ତଥାପି, ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନାୟିକା ହେବାକୁ ମନା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଭୂମିକାରେ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
ତଥାପି, ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଏହାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ବୋଲି କହିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଶେଷ ଫିଲ୍ମ କେଉଁଟି ଥିଲା?
ସୋହା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କୁ ‘ଛୋରୀ ୨’ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେଉଁଟି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ‘ସାହେବ ବିବି ଔର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ୩’ ଥିଲା ଯାହା ୨୦୧୮ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା।ତଥାପି, ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୋହା ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି।
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସୈଫ ୧୩୦୦ କୋଟିର ମାଲିକ। ସୋହାଙ୍କ ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୬୬ କୋଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।