ଦିନେ ଥିଲେ ହଟ, ବୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ସି, ଆଜି କାହିଁକି ବିପାଶାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ….

ବିପାଶା ବାସୁ ୨୦୦୧ ମସିହାରେ 'ଅଜନବୀ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିପାଶା ବସୁ ପରଦାଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଥରେ ବଲିଉଡ୍‌ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅବତାର ଏବଂ ଭୂମିକା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଗଳ କରୁଥିଲା।

बिपाशा बसु ने 2001 की फिल्म 'अजनबी' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. अपने टैलेंट और कॉन्फिडेंस ते दम पर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई.

ବିପାଶା ବାସୁ ୨୦୦୧ ମସିହାରେ ‘ଅଜନବୀ’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ଝିଅ ତଥା ପାକିସ୍ତାନସ୍ଥିତ…

Vastu Tips: ଘରର ଛାତ ଉପରକୁ କାଉ ଆସିବା ଶୁଭ…

फैंस को दीवाना करने के लिए बिपाशा की नशीली आंखें ही काफी रहीं. वहीं ग्लैमरस रोल्स करके उन्होंने फैंस के दिलों को पूरी तरह काबू कर लिया.

ବିପାଶାଙ୍କ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଆଖି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଭୂମିକା କରି ସେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କବଜା କରି ନେଇଥିଲେ।

ब्लैक कलर की डीपनेक ड्रेस में बिपाशा बेहग गॉर्जियस दिख रही हैं. उनका आई मेकअप और कर्ली हेयरस्टाइल उन्हें और भी खूबसूरत लुक दे रहा है.

ବିପାଶା କଳା ଡିପ୍ ନେକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଖି ମେକଅପ୍ ଏବଂ କୁଞ୍ଚିତ କେଶ ସଜ୍ଜା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରୁଛି।

व्हाइट बिकिनी पहने एक्ट्रेस अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. उनका ये फोटोशूट काफी वायरल हुआ था.

ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଧଳା ବିକିନି ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କର କୁନି ଫିଗର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଫଟୋସୁଟ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।

रेड क्लर की इस ड्रेस में बिपाशा काफी स्टाइलिश नजर आ रही हैं. गोल्डन ईयररिंग्स और आंखों में गहरा काजल उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है.

ଏହି ଲାଲ ପୋଷାକରେ ବିପାଶା ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁନା କାନଫୁଲ ଏବଂ ଆଖିରେ ଗାଢ଼ କାଜଲ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।

व्हाइट नेट साड़ी में उनकी ये तस्वीर इस बात की गवाही देती है कि वेस्टर्न के साथ देसी लुक भी बिपाशा पर खूब जचता है.

ଧଳା ନେଟ୍ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ତାଙ୍କର ଏହି ଫଟୋ ଏହି କଥାର ପ୍ରମାଣ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସହିତ, ଦେଶୀ ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ବିପାଶାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି।

बिपाशा की ये फोटो उनके 2021 के मालदीव वेकेशन्स की है. पिंक बिकिनी के साथ ब्लैक श्रग पेयर किए वो काफी ग्लैमरस दिख रही हैं.

ବିପାଶାଙ୍କ ଏହି ଫଟୋଟି 2021 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଛୁଟି ସମୟର। ସେ ଗୋଲାପୀ ବିକିନି ସହିତ କଳା କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ଦେଇ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି।

बिपाशा ने अपने मैटर्निटी शूट से भी हर किसी को हैरान कर दिया था. उनकी ओवर रिवीलिंग ड्रेस वाली इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया गया था.

ବିପାଶା ତାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ଫଟୋ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏକ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ତାଙ୍କର ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା।

बिपाशा बसु ने 'जिस्म', क्रिएचर 3डी', 'राज', 'राज 3' और 'अलोन' जैसी फिल्मों में इंटीमेट सीन्स से खूब सुर्खियां बटोरीं. एक दौर में उनका नाम ग्लैमरस एक्ट्रेसेस की लिस्ट में टॉप पर रहा.

ଜିସ୍ମ’, ‘କ୍ରିଏଚର 3D’, ‘ରାଜ’, ‘ରାଜ 3’ ଏବଂ ‘ଆଲୋନ’ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ବିପାଶା ବସୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଶିରୋନାମା କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା।

'अलोन' में बिपाशा के साथ करण सिंह ग्रोवर नजर आए थे. इस फिल्म से ही दोनों की लव स्टोरी शुरु हुई थी जिसके बाद कपल ने शादी कर ली.

‘ଆଲୋନ୍’ରେ ବିପାଶାଙ୍କ ସହ କରଣ ସିଂହ ଗ୍ରୋଭରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ବିବାହ କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ଝିଅ ତଥା ପାକିସ୍ତାନସ୍ଥିତ…

Vastu Tips: ଘରର ଛାତ ଉପରକୁ କାଉ ଆସିବା ଶୁଭ…

(Video): ମେହେଫିଲରେ ମତୁଆଲା ଥିଲେ କନ୍ୟା,…

କ୍ରିକେଟରେ BCCIର ନୂଆ ନିୟମ, ଖେଳାଳିଙ୍କୁ…

1 of 26,853