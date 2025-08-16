ଦିନେ ଥିଲେ ହଟ, ବୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ସି, ଆଜି କାହିଁକି ବିପାଶାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ….

ଦିନେ ଥିଲେ ହଟ, ବୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ସି, ଆଜି କାହିଁକି ବିପାଶାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ….
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିପାଶା ବସୁ ପରଦାଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଥରେ ବଲିଉଡ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅବତାର ଏବଂ ଭୂମିକା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଗଳ କରୁଥିଲା।
ବିପାଶା ବାସୁ ୨୦୦୧ ମସିହାରେ ‘ଅଜନବୀ’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଥିଲେ।
ବିପାଶାଙ୍କ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଆଖି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଭୂମିକା କରି ସେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କବଜା କରି ନେଇଥିଲେ।
ବିପାଶା କଳା ଡିପ୍ ନେକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଖି ମେକଅପ୍ ଏବଂ କୁଞ୍ଚିତ କେଶ ସଜ୍ଜା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରୁଛି।
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଧଳା ବିକିନି ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କର କୁନି ଫିଗର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଫଟୋସୁଟ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଲାଲ ପୋଷାକରେ ବିପାଶା ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁନା କାନଫୁଲ ଏବଂ ଆଖିରେ ଗାଢ଼ କାଜଲ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।
ଧଳା ନେଟ୍ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ତାଙ୍କର ଏହି ଫଟୋ ଏହି କଥାର ପ୍ରମାଣ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସହିତ, ଦେଶୀ ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ବିପାଶାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି।
ବିପାଶାଙ୍କ ଏହି ଫଟୋଟି 2021 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଛୁଟି ସମୟର। ସେ ଗୋଲାପୀ ବିକିନି ସହିତ କଳା କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ଦେଇ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି।
ବିପାଶା ତାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ଫଟୋ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏକ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ତାଙ୍କର ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା।
ଜିସ୍ମ’, ‘କ୍ରିଏଚର 3D’, ‘ରାଜ’, ‘ରାଜ 3’ ଏବଂ ‘ଆଲୋନ’ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ବିପାଶା ବସୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଶିରୋନାମା କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା।
‘ଆଲୋନ୍’ରେ ବିପାଶାଙ୍କ ସହ କରଣ ସିଂହ ଗ୍ରୋଭରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ବିବାହ କରିଥିଲେ।