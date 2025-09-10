ଏହି ସିନେମାରେ ଇମରାନ ହାସମିଙ୍କ ସହ ସୀମାପାର ରୋମାନ୍ସ କରି ଦିଗହରା ହେବେ ସେକ୍ସି କୁଇନ ଦିଶା, ପରିବାର ସହ ଜମା ଦେଖିବେନି…

ଫିଲ୍ମର କାଷ୍ଟିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉତ୍ସୁକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବଲିଉଡରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭୂମିକା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇମରାନ ହାସମୀ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥର ତାଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିଶା ପଟାନି ନଜର ଆସିବେ। ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ‘ଆୱାରାପନ 2’ ଫିଲ୍ମର କାଷ୍ଟିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉତ୍ସୁକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन’ साल 2007 में आई थी और इसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया था. फिल्म के साथ ही इसके गाने भी काफी पॉपुलर हुए थे.

ଇମରାନ ଏବଂ ଦିଶାଙ୍କ ଅନସ୍କ୍ରିନ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଉଭୟ ତାରକାଙ୍କ କିଛି ଚମତ୍କାର ଫଟୋ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म आवारापन 2 को लेकर भी चर्चा हो रही है, दरअसल इमरान हाशमी ने अपने 46वें जन्मदिन के मौके पर फैंस को बड़ा और खास तोहफा दिया है. एक्टर ने अपनी फिल्म 'आवारापन 2' का ऐलान कर दिया है. उन्होंने इसका टीजर जारी किया है. साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी खुलासा हो गया है.

ଇମରାନ ହାସମୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ଆୱାରାପନ’ ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଏହାର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା।

पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार निर्देशक विक्रम भट्ट की इस मूवी के लिए दिशा पाटनी को लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट किया गया है.

ଇମରାନ ହାସମୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ଆୱାରାପନ 2 ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଇମରାନ ହାସମୀ ତାଙ୍କ 46ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ଆୱାରାପନ 2’ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହାର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

इस मूवी में इमरान हाशमी को शिवम् पंडित के रोल में देखा जाएगा, वहीं दूसरी ओर दिशा पाटनी के किरदार को लेकर मेकर्स ने चीजें अभी सीक्रेट रखी हैं.

ପିଙ୍କଭିଲା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସିନେମା ପାଇଁ ଦିଶା ପଟାନୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ କାଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।

फिल्म में दिशा इमरान हाशमी के साथ रोमांस फरमाती हुईं नजर आएंगी. जल्द ही मेकर्स इसको लेकर आधिकारिक एलान करते हुए भी दिखाई देंगे.

ଏହି ସିନେମାରେ ଇମରାନ ହାସମୀ ଶିବମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ, ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ମାତା ଦିଶା ପଟାନୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି।

ये पहला मौका होगा जब इमरान हाशमी और दिशा पाटनी किसी मूवी एक साथ स्क्रीन पर दिखाई देंगे.

ଦିଶା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଇମରାନ ହାସମୀଙ୍କ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାତା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିବେ।

दिशा पाटनी के वर्कफ्रंट पर इस समय 'वेलकम टू द जंगल' और विशाल भारद्वाज की एक्शन-थ्रिलर फिल्म में कैमियो भूमिका शामिल है, जिसमें वह शाहिद कपूर के साथ दिखाई देंगी.

ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଇମରାନ ହାସମୀ ଏବଂ ଦିଶା ପଟାନୀ କୌଣସି ସିନେମାରେ ପରଦାରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ।ଦିଶା ପଟାନିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ‘ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦି ଜଙ୍ଗଲ’ ଏବଂ ବିଶାଲ ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍-ଥ୍ରିଲର୍ ଫିଲ୍ମରେ ଏକ କ୍ୟାମିଓ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଶାହିଦ କପୁରଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ।

बताया जा रहा है कि 'आवारापन 2' की शूटिंग इसी साल सितंबर के लास्ट या अक्टूबर की शुरुआत में शुरू कर दी जाएगी.

କୁହାଯାଉଛି ଯେ ‘ଆୱାରାପନ 2’ର ସୁଟିଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବର ଆରମ୍ଭରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

 

