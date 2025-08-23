ନାଗିନଙ୍କ ଏ 7 ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ କରୁଛି କିମିଆ, ଫ୍ୟାନ୍ସ କହିଲେଣି, ‘ମାୟାବିନୀ ଫୁଲ ଜୋଛନା’…..

ଏହାବାଦ ମୌନୀ ଏହି ଫଟୋରେ ବସ୍ ଲେଡ଼ି ଲୁକରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ଆକ୍ଟ୍ରେସ ବ୍ଲେକ ସୁଟରେ କିଲର ପୋଜରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଯେକେହି ଦେଖିଲେ ଫିଦା ହେବା ଥୟ ।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଦିନେ ନାଗିନ ଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ସାଜିଛନ୍ତି ମୋହିନୀ । ନିଜର ହଟ ଆଣ୍ଡ ବୋଲ୍ଡ ଲୁକରେ ସେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ କିମିଆ କରିଛନ୍ତି । ନିଜର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅବତାରରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମନରେ କାମନା ବାସନାର ପରଷ ଭରୁଛନ୍ତି । ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ତଥା ସେକ୍ସି କୁଇନଙ୍କ ଏ 7 ଫଟୋ….

मौनी रॉय ने ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरों में एक्ट्रेस एक से बढ़कर एक लुक में कहर ढहाती दिखी.

ହଟ ବୋଲ୍ଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୌନୀ ରାୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଜର କେତେକ ବେବାକ ଅନ୍ଦାଜର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଫଟୋରେ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଟିଏଠୁ ବଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରୁଛନ୍ତି ।

इस फ्लोरल साड़ी में पोज देती हुई मौनी रॉय बेहद हसीन लग रही हैं. उनकी अदाएं फैंस का दिल लूट रही हैं.

ନିଜର ଏହି ଫ୍ଲୋରିୟସ ଶାଢୀରେ ମୌନୀ ପୋଜ ଦେଇ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି । ଲାଗୁଛି ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରେମ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ତାଙ୍କର ଏ ଲୁକ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶର ଭଳି ବିନ୍ଧୁଛି ।

इस ब्लू ड्रेस में मौनी रॉय की खूबसूरती देखते ही बन रही हैं. उनकी ये कातिल निगाहें चाहने वालों के दिलों पर छुरियां चला रही हैं.

ଏହି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସରେ ହଟ, ସେକ୍ସି କୁଇନ ମୌନୀ ଜହ୍ନର ଜ୍ୟୋସ୍ନା ଭଳି ଝଲସୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଆଖି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଦେଉଛି ।

एक फोटो में मौनी का बॉस लेडी लुक देखने को मिला. एक्ट्रेस ब्लैक सूट में किलर पोज देती हुई दिखाई दी.

मौनी रॉय की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही हैं. जिसमें वो मोनोकिनी पहने हुए परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं.

ନାଗିନଙ୍କ ଏ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମୋନୋକିନୀ ପିନ୍ଧି ପରଫେକ୍ଟ ଫିଗରରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମନରେ ଏ ଫଟୋ କାମନାର ସମସ୍ତ ସୀମା ଲଘିଂବା ଥୟ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି ।

इन तस्वीरों में से दो में मौनी का ट्रेडिशनल अवतारी भी देखने को मिला. इस फोटो में सुर्ख लाल साड़ी और मांग सिंदूर भरे एक्ट्रेस बला की खूबसूरत लग रही हैं.

ଏହାବାଦ ମୌନୀଙ୍କ ଏ ଫଟୋ ପୂରା ଟ୍ରାଡ଼ିଶନଲ ଲୁକ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ଫଟୋରେ ହଟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ଓ ଲାଲ ଶାଢୀ ପରିଧାନ କରି ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ଲାଗୁଛି ସେକ୍ସି କୁଇନ କେମିତି ଏତେ ଶାନ୍ତ, ଶୀତଳ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ।

इसके अलावा एक फोटो में मौनी रॉय का मोहिनी अवतार भी देखने को मिला. जिसमें वो मिरर सेल्फी लेती दिखी.

ଏହାବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏକ ଫଟୋରେ ସେ ମୋହିନୀ ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ମିରର ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି । ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏ ଫଟୋ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି,’ ସେଦିନର ନାଗିନ କେମିତି ଆଜିର ମୋହିନୀ ସାଜିଛନ୍ତି’

