(Video) ‘ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଏବଂ ଦିୱାଲୀ ମଝିରେ ହିଟ୍ ହେଲା ଆମ ଫିଲ୍ମ’: ଟାଇଗର ୩’ର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ରିଆକ୍ଟ କଲେ ସଲମାନ ଖାନ

ମୁମ୍ବାଇ: ସଲମାନ ଖାନ ଆଜିକାଲି ଟାଇଗର ୩ କୁ ନେଇ ସମ୍ବାଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିୱାଲୀରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ଟିକେଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫିଲ୍ମର ବ୍ୟବସାୟକୁ ସାମାନ୍ୟ ଝଟକା ଦେଇଥିଲା ଯାହା ଏହାର ରୋଜଗାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ସଲମାନ ଖାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଟାଇଗର ୩ ହେଉଛି ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସର ଏକ ସୁପରହିଟ୍ ଗୁପ୍ତଚର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଫିଲ୍ମ। ଶେଷ ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକ ଥା ଟାଇଗର ଏବଂ ଟାଇଗର ଜିନ୍ଦା ହୈ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟାଇଗର ୩ ରୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା।

ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଟାଇଗର ୩ର କଲେକସନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଏକ ବଡ଼ ଉଦଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ସଲମାନ ଖାନ ANI ସହ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ କହିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକପ ଚାଲିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିୱାଲୀ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ହେଲେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଅଭିନେତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ବେଳେବେଳେ ଏହା ଜଣା ପଡ଼େ ଯେ, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରିୟର ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୋୟା (କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ), ଆଦି (ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରା) ଏବଂ ଟାଇଗର ସିରିଜ୍, କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଘଟେ – ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟମନେ କରୁଛି। ”

ଟାଇଗର ୩ ର ସର୍ବଶେଷ ସଂଗ୍ରହ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ୧୨ ଦିନ ପୂରଣ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଫିଲ୍ମ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୨୫୪.୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି।

#WATCH | On his film Tiger 3, actor Salman Khan says, ” It was Diwali time and the World Cup was going on and everyone’s interest was in that but despite that the numbers that we have received are wonderful…we’re very grateful and happy about it” (23/11) pic.twitter.com/47HtERfPGp

