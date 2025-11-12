ବିଗିଡ଼ିଲା ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା, ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି

ବିଗିଡ଼ିଲା ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା, ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି
ମୁମ୍ବାଇ: ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ସୁପରଷ୍ଟାର ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆସିଛି। ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
Govinda admitted in hospital: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ୮ଟାରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚେତା ହରାଇବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଜୁହୁ ଉପନଗରୀୟ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଲଳିତ ବିନ୍ଦଲ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ କହିଛନ୍ତି।
୬୧ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅଚେତ ହୋଇଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।