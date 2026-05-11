ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସୁନାର ଭଣ୍ଡାର, ମୂଲ୍ୟ ଜାଣି ଅମ୍ବାନୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ
ଅଭିନେତା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୟା ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସୁନାର ଖଜାନା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦେଶରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଉଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁନା ନ କିଣିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବଲିଉଡର ‘ଶାହେନଶାହ’ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନାର ଏକ ପ୍ରକୃତ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି? ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରବୀଣ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୟା ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସୁନା ଅଛି।
ଅମିତାଭ-ଜୟାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନାର ଭଣ୍ଡାର:
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଜୟା ବଚ୍ଚନ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେମାନଙ୍କର ଅପାର ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନଙ୍କର ସୁନା କିଣିବା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଅଛି; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି।
୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ରରେ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଜୟା ବଚ୍ଚନ ନିଜର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ପ୍ରବୀଣ ଅଭିନେତା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପାଖରେ ଜୟା ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନା ଅଛି। ସତ୍ୟପାଠ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୟା ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପାଖରେ ୪୦.୯୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ହୀରା ଏବଂ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ପାଖରେ ୫୪.୭୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ଅଛି।
ଅମିତାଭ-ଜୟାଙ୍କ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି କେହି ବିଗ୍ ବି ଏବଂ ଜୟା ବଚ୍ଚନଙ୍କ ମିଳିତ ସୁନା ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପାଦ ତଳର ମାଟି ମଧ୍ୟ ଖସିଯିବ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଅମିତାଭ ଏବଂ ଜୟା ବଚ୍ଚନଙ୍କ ମିଳିତ ସୁନା ଏବଂ ହୀରା ଅଳଙ୍କାରର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ୨୦୨୪ ମସିହାର ଶପଥପତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର:
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସୁପରଷ୍ଟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ‘କଳକୀ ୨୮୯୮ ଏଡି’ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ବିଗ୍ ବି ‘ସେକ୍ସନ ୮୪’ ରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ।
ରିଭୁ ଦାସଗୁପ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଅମିତାଭଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନିମରତ କୌର, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଡାଏନା ପେଣ୍ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ‘ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପାର୍ଟ ୨’ ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବେ।