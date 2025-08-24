ଜାଣିଛନ୍ତି ସେକ୍ସି ତଥା ସୁନ୍ଦରୀ କୁଇନ ତମନ୍ନାଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ‘ମିଲ୍କି ବ୍ୟୁଟି’…..

ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଏକ କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ କଳା ବ୍ରାଲେଟ୍ ଉପରେ ଏକ କଳା ବ୍ଲେଜର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଦେଖାଉଛି। ତାଙ୍କ କେଶ ଏକ ସ୍ଲିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାନ୍ଧାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ତ୍ୱଚାର ସ୍ୱର ଚମକଦାର ଭାବରେ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ ଦକ୍ଷିଣରୁ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ‘ମିଲ୍କି ବ୍ୟୁଟି’ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସରଳତା, ମିଠା ହସ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ। ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है. उन्होंने ब्लैक ब्रालेट के ऊपर ब्लैक ब्लेज़र कैरी किया है, जिससे उनका लुक काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है. बालों को पीछे स्लीक स्टाइल में बांधा गया है,उनका स्किन टोन ग्लो करता हुआ दिख रहा है.

इस तस्वीर में तमन्ना सिल्वर-ग्रे ऑफ-शोल्डर ड्रेस में दिखाई दे रही हैं. इस लुक में उन्होंने बालों को लंबी चोटी में बांधा है और कैमरे की ओर हल्का सा पीछे मुड़कर पोज दिया है. उनका यह अंदाज काफी एलीगेंट और क्लासी लग रहा है, जिसमें उनकी नेचुरल ब्यूटी और सॉफ्ट मेकअप स्किन टोन को और निखार रहा है.

ଏହି ଫଟୋରେ, ତମନ୍ନା ଏକ ସିଲଭର-ଗ୍ରେ ଅଫ୍-ଶୋଲ୍ଡର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଲୁକରେ ସେ ତାଙ୍କ କେଶକୁ ଏକ ଲମ୍ବା ବେଣୀରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଆଡକୁ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଫେରି ପୋଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ କ୍ଲାସି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନରମ ମେକଅପ୍ ତାଙ୍କ ତ୍ୱଚାର ସ୍ୱରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।

इसमें एक्ट्रेस ने डार्क पर्पल कलर की सिल्क साड़ी पहन रखी है, जिस पर गोल्डन बॉर्डर और डिजाइन दिख रही है. उन्होंने इसे स्लीवलेस ब्लाउज के साथ कैरी किया है. बालों को मिडिल पार्टिंग में पीछे बांधा हुआ है और सफेद गजरे से सजाया गया है. मेकअप बहुत ही नैचुरल और सटल रखा गया है, जिससे उनका लुक बेहद एलिगेंट और रॉयल लग रहा है.

ଏଥିରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏକ ଗାଢ଼ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ସୁନାର ବର୍ଡର ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ସେ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ଲିଭଲେସ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସହିତ କ୍ୟାରି କରିଛନ୍ତି। କେଶକୁ ମଝି ଭାଗରେ ବାନ୍ଧି ଧଳା ଗଜରା ସହିତ ସଜାଯାଇଛି। ମେକଅପ୍ ବହୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଦେଖାଯାଉଛି।

एक्ट्रेस ने रेड कलर का बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस आउटफिट पहना है, जो कॉर्सेट स्टाइल टॉप के साथ है और उस पर मल्टीकलर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है. इसके साथ उन्होंने मैचिंग दुपट्टा भी लिया है. उनके ओपन कर्ली हेयर और न्यूड मेकअप लुक को और खूबसूरत बना रहे हैं. इस लुक में एक्ट्रेस काफी कॉन्फिडेंट और ग्लैमरस नजर आ रही हैं.

ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଏକ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଲାଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ କର୍ସେଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟପ୍ ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁ ରଙ୍ଗର ଏମ୍ବ୍ରୋଡେରୀ କାମ ଅଛି। ସେ ଏହା ସହିତ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ଦୁପଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖୋଲା କୁଞ୍ଚିତ କେଶ ଏବଂ ନଗ୍ନ ମେକଅପ୍ ଲୁକ୍କୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରୁଛି। ଏହି ଲୁକ୍ ରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି।

इस तस्वीर में एक्ट्रेस ने ब्लैक एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन का एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा चोली पहना है. डीप नेक ब्लाउज और मैचिंग दुपट्टे के साथ उन्होंने ट्रेडिशनल ज्वेलरी कैरी की है उनके खुले बाल और लाइट मेकअप इस रॉयल लुक को और भी खूबसूरत बना रहे हैं. यह लुक काफी रिच और शाही अंदाज का लग रहा है.

ଏହି ଫଟୋରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ କଳା ଏବଂ ସୁନା ମିଶ୍ରଣରେ ଏମ୍ବ୍ରୋଡେରୀ ହୋଇଥିବା ଲେହେଙ୍ଗା ଚୋଲି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଡିପ୍ ନେକ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ଦୁପଟ୍ଟା ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖୋଲା କେଶ ଏବଂ ହାଲୁକା ମେକଅପ୍ ଏହି ରାଜକୀୟ ଲୁକକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରୁଛି। ଏହି ଲୁକ୍ ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଦେଖାଯାଉଛି।

इस तस्वीर में एक्ट्रेस ने पिंक कलर का ट्रेडिशनल आउटफिट पहना है. उन्होंने फुल स्लीव्स ब्लाउज और मैचिंग स्कर्ट के साथ इसे कैरी किया है. ओपन वेवी हेयर और न्यूड मेकअप उनकी नैचुरल ब्यूटी को उभार रहे हैं. इस लुक में वह काफी सिंपल, क्यूट और चार्मिंग लग रही हैं.

ଏହି ଫଟୋରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଲିଭ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ସ୍କର୍ଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଖୋଲା ତରଙ୍ଗିଆ କେଶ ଏବଂ ନଗ୍ନ ମେକଅପ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏହି ଲୁକରେ ସେ ବହୁତ ସରଳ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଛି।

एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है, जो उनके फिगर को बहुत अच्छी तरह से फ्लॉन्ट कर रही है. उन्होंने हाथ में ब्लैक हील्स पकड़ी हुई हैं और चेहरे पर प्यारी सी स्माइल है. मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ उनका यह लुक बेहद ग्लैमरस नजर आ रहा है.

ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଏକ କଳା ବଡିକନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଫିଗରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ସେ ହାତରେ କଳା ହିଲ୍ସ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହସ ରହିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ମେକଅପ୍ ଏବଂ ଖୋଲା କେଶ ସହିତ, ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି।

इस तस्वीर में एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना है. उन्होंने ब्लैक ब्रालेट के ऊपर ब्लैक ब्लेज़र कैरी किया है, जो उनके कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश अंदाज को दिखा रहा है. बालों को स्लीक और टाइट पीछे बांधा गया है और मिनिमल मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया है. इस लुक में वह काफी मॉडर्न, एलीगेंट और ग्लैमरस लग रही हैं.

ଏହି ଫଟୋରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ କଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ କଳା ବ୍ରାଲେଟ୍ ଉପରେ କଳା ବ୍ଲେଜର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦର୍ଶାଉଛି। ତାଙ୍କ କେଶ ପଛକୁ ଚିକ୍କଣ ଏବଂ ଟାଇଟ୍ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମେକଅପ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲୁକ୍ ରେ ସେ ବହୁତ ଆଧୁନିକ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି।

इसमें एक्ट्रेस ने ऑफ-व्हाइट और ब्लैक फ्लोरल प्रिंट वाली डीप नेक ड्रेस पहनी है. उनका न्यूड टोन मेकअप और हल्के पिंक लिप्स उनके लुक को बेहद क्लासी और सॉफ्ट बना रहे हैं.

ଏଥିରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏକ ଅଫ୍-ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏବଂ କଳା ଫ୍ଲୋରାଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଡିପ୍ ନେକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଡ୍ ଟୋନ୍ ମେକଅପ୍ ଏବଂ ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ ଲିପ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଲାସି ଏବଂ କୋମଳ ଦେଖାଉଛି।

इस तस्वीर में एक्ट्रेस ने वाइट कलर का ऑफ-शोल्डर टॉप पहना है, जिसे उन्होंने जीन्स के साथ कैरी किया है. उनका यह लुक काफी क्लासी और ग्लैमरस लग रहा है. हल्के टोन का मेकअप उनकी खूबसूरती को और निखार रहा है, जिससे उनकी पर्सनैलिटी और भी आकर्षक दिख रही है.

ଏହି ଫଟୋରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅଫ୍-ଶୋଲ୍ଡର୍ ଟପ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ଜିନ୍ସ ସହିତ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ବହୁତ କ୍ଲାସି ଏବଂ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ହାଲୁକା ଟୋନ୍ ମେକଅପ୍ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରୁଛି।

