ଜାଣିଛନ୍ତି ସେକ୍ସି ତଥା ସୁନ୍ଦରୀ କୁଇନ ତମନ୍ନାଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ‘ମିଲ୍କି ବ୍ୟୁଟି’…..
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଏକ କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ କଳା ବ୍ରାଲେଟ୍ ଉପରେ ଏକ କଳା ବ୍ଲେଜର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଦେଖାଉଛି। ତାଙ୍କ କେଶ ଏକ ସ୍ଲିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାନ୍ଧାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ତ୍ୱଚାର ସ୍ୱର ଚମକଦାର ଭାବରେ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ ଦକ୍ଷିଣରୁ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ‘ମିଲ୍କି ବ୍ୟୁଟି’ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସରଳତା, ମିଠା ହସ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ। ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏହି ଫଟୋରେ, ତମନ୍ନା ଏକ ସିଲଭର-ଗ୍ରେ ଅଫ୍-ଶୋଲ୍ଡର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଲୁକରେ ସେ ତାଙ୍କ କେଶକୁ ଏକ ଲମ୍ବା ବେଣୀରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଆଡକୁ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଫେରି ପୋଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ କ୍ଲାସି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନରମ ମେକଅପ୍ ତାଙ୍କ ତ୍ୱଚାର ସ୍ୱରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।
ଏଥିରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏକ ଗାଢ଼ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ସୁନାର ବର୍ଡର ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ସେ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ଲିଭଲେସ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସହିତ କ୍ୟାରି କରିଛନ୍ତି। କେଶକୁ ମଝି ଭାଗରେ ବାନ୍ଧି ଧଳା ଗଜରା ସହିତ ସଜାଯାଇଛି। ମେକଅପ୍ ବହୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଏକ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଲାଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ କର୍ସେଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟପ୍ ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁ ରଙ୍ଗର ଏମ୍ବ୍ରୋଡେରୀ କାମ ଅଛି। ସେ ଏହା ସହିତ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ଦୁପଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖୋଲା କୁଞ୍ଚିତ କେଶ ଏବଂ ନଗ୍ନ ମେକଅପ୍ ଲୁକ୍କୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରୁଛି। ଏହି ଲୁକ୍ ରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି।
ଏହି ଫଟୋରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ କଳା ଏବଂ ସୁନା ମିଶ୍ରଣରେ ଏମ୍ବ୍ରୋଡେରୀ ହୋଇଥିବା ଲେହେଙ୍ଗା ଚୋଲି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଡିପ୍ ନେକ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ଦୁପଟ୍ଟା ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖୋଲା କେଶ ଏବଂ ହାଲୁକା ମେକଅପ୍ ଏହି ରାଜକୀୟ ଲୁକକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରୁଛି। ଏହି ଲୁକ୍ ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏହି ଫଟୋରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଲିଭ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ସ୍କର୍ଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଖୋଲା ତରଙ୍ଗିଆ କେଶ ଏବଂ ନଗ୍ନ ମେକଅପ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏହି ଲୁକରେ ସେ ବହୁତ ସରଳ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଏକ କଳା ବଡିକନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଫିଗରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ସେ ହାତରେ କଳା ହିଲ୍ସ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହସ ରହିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ମେକଅପ୍ ଏବଂ ଖୋଲା କେଶ ସହିତ, ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏହି ଫଟୋରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ କଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ କଳା ବ୍ରାଲେଟ୍ ଉପରେ କଳା ବ୍ଲେଜର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦର୍ଶାଉଛି। ତାଙ୍କ କେଶ ପଛକୁ ଚିକ୍କଣ ଏବଂ ଟାଇଟ୍ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମେକଅପ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲୁକ୍ ରେ ସେ ବହୁତ ଆଧୁନିକ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏଥିରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏକ ଅଫ୍-ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏବଂ କଳା ଫ୍ଲୋରାଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଡିପ୍ ନେକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଡ୍ ଟୋନ୍ ମେକଅପ୍ ଏବଂ ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ ଲିପ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଲାସି ଏବଂ କୋମଳ ଦେଖାଉଛି।
ଏହି ଫଟୋରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅଫ୍-ଶୋଲ୍ଡର୍ ଟପ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ଜିନ୍ସ ସହିତ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ବହୁତ କ୍ଲାସି ଏବଂ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ହାଲୁକା ଟୋନ୍ ମେକଅପ୍ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରୁଛି।