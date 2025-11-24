କେଉଁ ରୋଗରେ ପିଡ଼ୀତ ଥିଲେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଏହି ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବା କେତେ କଷ୍ଟକର
କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ବର୍ଷିଆନ୍ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର?
ମୁମ୍ୱାଇ: ବଲିଉଡର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
୮୯ ବର୍ଷୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କଡ଼ା ଡାକ୍ତରୀ ତଦାରଖରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ICUରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନିୟମିତ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ICUରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ଗୁରୁତର କାରଣ ନାହିଁ।
ତାଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ପ୍ରାୟ ୭୦, ରକ୍ତଚାପ ପ୍ରାୟ ୧୪୦/୮୦ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏକ ମିଛ ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା।
ଖବର ଏହା ଥିଲା କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏହି ଖବରକୁ ମିଛ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇ ଘରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କେତେ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା:
୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ତାଙ୍କର ଫୁସଫୁସ ଏବଂ ହାର୍ଟ ପୂର୍ବ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରାଇଥିଲା।
ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଧରିବା, ହାଲୁକା ଫୁସଫୁସ ସଂକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ହୃଦୟ ତାଳ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁ ନଥିବାରୁ ଘଟେ। ସାଧାରଣତଃ, ଥକ୍କାପଣ କିମ୍ବା ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଷ୍ଟକୁ ଗୁରୁତର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ହେଲେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ହଠାତ୍ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହା ହୃଦ୍, ଫୁସଫୁସ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ:
ଏହି ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।
କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଶାହିଦ କପୁର ଏବଂ କୃତି ସାନନଙ୍କ ଅଭିନୀତ “ତେରି ବାତୋଁ ମେଁ ଐସା ଉଲଜା ଜିୟା” (୨୦୨୪) ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଶ୍ରୀରାମ ରାଘବନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ୨୧ ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା।