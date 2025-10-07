ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ବୋମା ପକାଇ ଉଡ଼ାଇଦେଲେ, ଟ୍ରେନରେ ହେଲା ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ବଗି, ଅନେକ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ…

ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ।

By Subhasmita Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୟରେ ଥରିଲାଣି ଶତ୍ରୁ ଦେଶ। ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ଅନେକ ବଗି। ଫଳରେ ଟ୍ରେନରେ ଥିବା ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା।

ପାକିସ୍ତାନର କ୍ୱେଟାରେ ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ପୁଣି ଥରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଏକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଟ୍ରେନଟି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାତ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ବାଲୁଚ୍ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବାଲୁଚ୍ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଗାର୍ଡସ୍ କୁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ଟ୍ରେନଟି ପେଶାୱର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି।

ସ୍ୱାଧୀନତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯାନ ଜାରି: ବାଲୁଚ୍ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଗାର୍ଡସର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଶିକାରପୁର-BRGରେ ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ।

ଆଜି, ବାଲୁଚ୍ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଗାର୍ଡସ (BRG)ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଶିକାରପୁର ଏବଂ ଜାକୋବାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୁଲତାନ କୋଟରେ ଏକ ରିମୋଟ୍-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ IED ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ।

କବଜାକାରୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ସୈନିକମାନେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ରେନଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅନେକ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରେନର ଛଅଟି କୋଚ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା।

BRG ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଘୋଷଣା କରେ ଯେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ।” ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିନେଇଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ଟ୍ରାକଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।

କ୍ୱେଟା ଏବଂ ପେଶାୱାର ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୭ ତାରିଖରେ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ସିବି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟି ବିନାଶରୁ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଟ୍ରାକ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା।

ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖରେ, ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ କୋଲପୁର ନିକଟରେ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ବାଲୁଚ୍ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି (BLA) ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲା।

ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଅପହରଣ: ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପାକିସ୍ତାନର ପେଶାୱର ଏବଂ କ୍ୱେଟା ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏହାକୁ ବାଲୁଚ୍ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି (BLA) ଦ୍ୱାରା ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ରେଳ ଇତିହାସରେ ଗୁରୁତର ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଘଟଣା ସମୟରେ, ସଶସ୍ତ୍ର BLA ଲଢ଼ୁଆମାନେ ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ନେଇଥିଲେ।

BLA-ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ବୋଲାନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ପିରୁ କୁନ୍ରି ଏବଂ ଗୁଡଲାର ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଟ୍ରାକରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ।

