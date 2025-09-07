Big Breaking: ଚାଲିଥିଲା କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ହଠାତ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେଲା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ମରିଗଲେ…ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ…

ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ । କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଫୁଟିଲା ବୋମା ।

By Seema Mohapatra

ଇସଲାମାବାଦ୍: ପାକିସ୍ତାନ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ । କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଫୁଟିଲା ବୋମା ।

ପାକିସ୍ତାନର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଜୌର ଜିଲ୍ଲାର ଖାର ତହସିଲର କୌସର କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି।

ବାଜୌର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ୱାକାସ ରଫିକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିସ୍ଫୋରଣଟି ଆଇଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଏକ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରି ମନେ ହେଉଛି।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗୋଟିଏ ଗୀତ 600 ମିଲିୟନ ଭ୍ଯୁଜ୍, 8 ବର୍ଷ…

ବାଜିଗର ସାଜି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଯୁବକ କରୁଥିଲେ ଗେଲ,…

ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦାୟୀ?

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରି ନାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଛି

ଗତ ମାସରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ୍ ସର୍ବକାଫ୍ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି।

ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ

ଗତ ଶନିବାର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଦେଶର କୋହାଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲାଚି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସମୟରେ ସମସ୍ତ ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ, ଅଜ୍ଞାତ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଲାଚି ତହସିଲର ଦରମାଲକ୍ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ନିକଟରେ ଏକ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ଗୋଟିଏ ଗୀତ 600 ମିଲିୟନ ଭ୍ଯୁଜ୍, 8 ବର୍ଷ…

ବାଜିଗର ସାଜି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଯୁବକ କରୁଥିଲେ ଗେଲ,…

ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଚାଲିଗଲା ମହିଳା…

ଚୁଟକିରେ ଚମତ୍କାର, ଘରେ ଥିଲେ ଏ ଜିନିଷ, ମୂଷା…

1 of 29,360