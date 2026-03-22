‘ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରାଯିବା ଉଚିତ…’, ପାକିସ୍ତାନର ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼; ଭାରତକୁ ନେଇ ଦେଲା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ

ଯଦି ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ହାଇକମିଶନର ଅବଦୁଲ ବାସିତଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ବୟାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଅବଦୁଲ ବାସିତ ଭାରତ ବିଷୟରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଉଚିତ। ଅବଦୁଲ ବାସିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ଭାରତୀୟ ସହର ଉପରେ ବୋମା ପକାଇବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ବୟାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଅନେକ ଭାରତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଭାରତରେ ୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ: ଅବଦୁଲ ବାସିତ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତରେ ପାକିସ୍ତାନର ହାଇକମିଶନର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଦୂତାବାସରେ ବିଭିନ୍ନ ବରିଷ୍ଠ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବାସିତ ମେ ୨୦୧୨ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ମାନୀରେ ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତା’ପରେ ସେ ୨୦୧୪ ରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।

ତାଙ୍କର ତିନି ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସହର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏବେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଅବଦୁଲ ବାସିତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବୟାନ ପାଇଁ ଖବରରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ପାକିସ୍ତାନର ହାଇକମିଶନର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ, ସେ ପ୍ରାୟତଃ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଡ଼ା ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ’ଣ ହୋଇପାରେ: ଅବଦୁଲ ବାସିତଙ୍କ ନିକଟ ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୀମା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏପରି ବୟାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତିକ୍ତ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କାଶ୍ମୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ। ତେଣୁ, ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯେକୌଣସି ବୟାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାତାବରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

