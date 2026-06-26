ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ବୋମା ଆତଙ୍କ !

ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀ ସହରର ଏକ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଛି ବେୱାରିସ୍ (ପରିତ୍ୟକ୍ତ) ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳିବା ପରେ ବୋମା ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଭୟର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

By Shiv Sankar Singh

ପୁରୀ: ପୁରୀ ସହରର ଏକ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ବେୱାରିସ୍ (ପରିତ୍ୟକ୍ତ) ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋମା ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀର ଜାତିଆବାବାଜୀ ଛକ ନିକଟରେ ଏହି ବେୱାରିସ୍ ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପରେ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ।

ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପୋଲିସ ସେହି ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ କିଛି କାଗଜପତ୍ର, ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ତେବେ ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକ କାହାର, ସେ ନେଇ କୌଣସି ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ହାରିଲା ଭାରତ,…

ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ…

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଅସହାୟ ବା ଭିକାରୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସେଠାରେ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ (PCR) ଗାଡ଼ି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ଦେଖି ଭୟରେ ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସମୟ ସୁଦ୍ଧା, ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ଆଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା।

ଆସନ୍ତା ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନେକରାଯାଉଛି। ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ପୁରୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ଏଭଳି ବେୱାରିସ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳିବା ସହରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା।

ତେବେ ଏହି ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ହାରିଲା ଭାରତ,…

ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ…

ଚାକିରି ସରିବା ପରେ ବି ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା,…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ୍‌ଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ…

1 of 29,825