ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅଜବ ରାୟ, ଅଫିସ୍ ମିଟିଙ୍ଗରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ତନକୁ ଅନେଇ ବସିବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ
High Court Quashes: ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଭୋୟରିଜ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ମାମଲାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଚାହିଁ ରହିବା ଭୁଲ୍, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭୋୟରିଜ୍ମ ଅପରାଧ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
କୋର୍ଟ ଏପ୍ରିଲ 8 (ବୁଧବାର) ରେ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ଅଭିଜିତ ବସୱନ୍ତ ନିଗୁଡକର ବନାମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଆବେଦନକାରୀ ୨୦୧୫ରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ଏଫଆଇଆରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଏଫଆଇଆର ତାଙ୍କ ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାର କରି ମୁମ୍ବାଇର ବୋରିଭାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାଟି ଜଷ୍ଟିସ ଅମିତ ବୋରକରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକକ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଫଆଇଆରକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ।
ଧାରା ୩୫୪-C (ଭୟୌରିଜମ୍) ର ପରିସର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, “ଧାରା ୩୫୪-C କେବଳ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ‘ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ’ରେ ଲିପ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏପରି ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଫୁଟେଜ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ।” ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ‘ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ’ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏକ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଗୋପନୀୟତାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଶା କରନ୍ତି।
ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, “ଏକମାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଅଫିସ ବୈଠକ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ତନକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏହା ଅସଦାଚରଣକୁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଚାହିଁ ରହିବା ଏକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ । ” କୋର୍ଟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କିମ୍ବା ଅପମାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିବାଦ ବର୍ଗ ଗଠନ କରିପାରେ । କିନ୍ତୁ ଅଫିସ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭୋୟରିଜ୍ମ (ଧାରା ୩୫୪-C) ପରି ଏକ ଅପରାଧ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଫିସ ପରିବେଶ ପ୍ରକୃତରେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଧାରା ୩୫୪-C ଅନୁଯାୟୀ ଫୌଜଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ମାମଲା କ’ଣ?
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୪ରେ ଜଣେ ମହିଳା ସହକର୍ମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏକ ଅଫିସ ବୈଠକ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତନକୁ ଅନେଇ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କମ୍ପାନୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି (ICC) ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ୨୦୧୫ରେ ମହିଳା ଜଣକ ଧାରା ୩୫୪-C (ଭୋୟରିଜ୍ମ) ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ FIR ଦାୟର କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାମଲାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ FIR ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ୮ ଏପ୍ରିଲରେ ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଣି ପରେ କୋର୍ଟ ଉକ୍ତ FIR ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି।