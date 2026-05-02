୩୫ ବର୍ଷ ପରେ ଚୁପଚାପ୍ କମଜୋର୍ ହୋଇଯାଏ ହାଡ଼, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ମହିଳା, ନହେଲେ…
ଜାଣନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କୁ କାହିଁକି ରହିବାକୁ ହେବ ଆଲର୍ଟ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ; କିନ୍ତୁ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ କିମ୍ବା ଅନୁଭବୀୟ ନୁହେଁ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଅଣଦେଖା ହୋଇଯାଏ।
ହାଡ଼ କମ୍ଜୋର୍ ହେବା – ବିଶେଷକରି, ହାଡ଼ର ଘନତା ଏପରି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ବିନା ଅଗ୍ରଗତି କରେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ।
ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯେ ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ହାଡ଼ କିପରି ଚୁପଚାପ୍ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କାହିଁକି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ।
ସାଧାରଣତଃ, ମହିଳାମାନେ ୨୦ ବର୍ଷର ଶେଷ କିମ୍ବା ୩୦ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହାଡ଼ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ହାଡ଼ ଟିସୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଜାରି ରଖେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାର ହାର ଗଠନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସନ୍ତୁଳନରେ ଏହି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାଡ଼ ବସ୍ତୁତ୍ୱରେ ହ୍ରାସ ଘଟାଇଥାଏ – ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ କୌଣସି ସତର୍କତା ବିନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ।
ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହିତ ଜଡିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସତର୍କୀକରଣ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟତଃ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି କରିସାରିଥାଏ।
ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତାରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ, ବାରମ୍ବାର ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବା। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ହିଁ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ପ୍ରାୟତଃ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।
ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ କେବଳ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ଏକ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ହାଡ଼ ଗଠନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ, ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ଏବଂ ଫମ୍ପା ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ଓଜନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ କମ୍ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ।
ବିପରୀତ ଭାବରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ଏଥିରେ ହରମୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ – ବିଶେଷକରି ହାଡ଼କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ହରମୋନ୍ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍।
ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଏହି ହରମୋନ୍ର ସ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହାଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡି’ର ଅଭାବ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସି କାମ କରିବା ଏବଂ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ।
ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସମୟରେ, ଶରୀରର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ; ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ହାଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ DEXA ସ୍କାନ କରାଯାଏ; ଏହା ଏକ ସରଳ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାହୀନ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ହେଲେ, ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବୟସ୍କ ହେବା ପରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସମୟୋଚିତ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ସହିତ, ଫ୍ରାକ୍ଚରର ବିପଦକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ।
ଅଧିକନ୍ତୁ, ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ହାଡ଼ର ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ – ବିଶେଷକରି ଓଜନ ବହନ ବ୍ୟାୟାମ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଧ୍ୟାନ ପାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ, ଏହାର ପରିଣାମ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆରୋଗ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଏ।