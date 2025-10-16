BOSS DAY; ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ିଦେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି କି ବସ୍‌, ଏବେ ଆଉ ନଡ଼ରି ବସ୍ ବିରୋଧରେ କରନ୍ତୁ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ

ଆପଣ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ?

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ବସ୍ ଥାଆନ୍ତି। କେତେକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଚାପର ଉତ୍ସ। କେତେକ ସମୟରେ, ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି।

ତଥାପି, ଏପରି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମାନ ବସ୍ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ କଥା ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଫିସ୍ ପରିବେଶକୁ କଷ୍ଟକର କରନ୍ତି।

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ବସ୍ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନଟି ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପରିବେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ଭଲ ନୁହଁନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ?

ଯଦି ଆପଣ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ଭାରତ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।

ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଉଥିବା ବସ୍ ବିଷୟରେ କିପରି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ।

ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ବିଷୟରେ କିପରି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ?

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, ମାନସିକ ଭାବରେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରି ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ସମାଧାନ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।

ସମାଧାନ ପୋର୍ଟାଲ୍ ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ସୁବିଧା, ଯେଉଁଠାରେ ଯେକୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ।

ସମାଧାନ ପୋର୍ଟାଲରେ, ଆପଣ ଚାକିରି ଛାଡିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚାପ, କାରଣ ବିନା ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବା, ଦରମା ନ ଦେବା କିମ୍ବା ଦରମା ନ ଦେବା, ଅଫିସରେ ମାନସିକ ହଇରାଣ କିମ୍ବା ଧମକ, ଭୁଲ ଭାବରେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।

ଅଭିଯୋଗ କିପରି କରିବେ

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ https://samadhan.labour.gov.in/ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ।

ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନୂତନ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ନୂତନ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ତା’ପରେ, ଏକ OTP ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

ଆପଣ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବରଣୀ, କମ୍ପାନୀର ବିବରଣୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର କିମ୍ବା ସମାପନ ପତ୍ର, ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ, ଆପଣ ଏକ ବିବାଦ ID ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସ୍ଥିତି ଟ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

