ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଉଭୟ ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର ! ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ବଜାରରେ ସୁନା କେତେ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଦର ତାଲିକା
ଆଜି ସରାଫା ବଜାରରେ ସୁନା ଓ ରୁପା ଦରରେ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ସୁନାର ନୂଆ ଦର ୧,୪୧,୨୪୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ରୁପାର ଦର ୨,୧୯,୨୦୫ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ।
Gold Silver Price Today : ସରାଫା ବଜାରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା ଓ ରୁପାର ଗହଣା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଉଛୁ ଯେ ଉଭୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି। କିଣିବା କିମ୍ବା ଗହଣା ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ସର୍ବଶେଷ ଦର ଶୀଘ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ।
ସୁନା ଦରରେ ହ୍ରାସ
ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ବଜାରରେ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ଏକ୍ସପାୟରୀ ଥିବା ସୁନା ଆଜି ୬୧୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ କାରବାର କରୁଛି।
ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ସୁନାର ଦର କେତେ
ଏହି ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପରେ ସରାଫା ବଜାରରେ ଆଜି ସୁନାର ଦର ୧,୪୧,୨୪୦ ଟଙ୍କା ସ୍ତରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଯଦି ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆଜି ଏଥିରେ ୦.୪୩ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ରୁପା ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି !
ସୁନାର ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଆଜି ରୁପାର ଦର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି ରୁପାର ଦରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କ୍ରେତାମାନେ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି।
ରୁପା ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ
୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ଏକ୍ସପାୟରୀ ଥିବା ରୁପା ଆଜି ୧,୪୧୫ ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ହ୍ରାସ ସହ ୨,୧୯,୨୦୫ ଟଙ୍କା ସ୍ତରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆଜି ରୁପାରେ ୦.୬୪ ପ୍ରତିଶତ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
କିଣିବାର ସଠିକ୍ ସମୟ କି?
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ବିବାହ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ଓ ରୁପାର ଦରରେ ଆସିଥିବା ଏହି ହ୍ରାସ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିବେଶ କରିବା କିମ୍ବା ଗହଣା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ।