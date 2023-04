ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଜବୁତ ନୁହେଁ ବରଂ ପିଲାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସୁଗାରସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ଏହି ଏନର୍ଜି ପାଉଡର, ତୁରନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦେବା କରନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ..

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ନଭିଟା ତୈୟାରୀ ଜିତ କି … ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏହି ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ଶୁଣି ଶୁଣି ବଡ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି କଥାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଚି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ । ଏବେ ସବୁଆଡେ ବାସ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା । ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବର୍ନଭିଟା ପିଇ ବଢିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରିବାରରେ କ୍ୟାଡବିରୀ ବର୍ନଭିଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କେବଳ ପିଲାମାନେ ନୁହଁନ୍ତି ବୟସ୍କମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାଡବିରୀ ବର୍ନଭିଟା ବିଷୟରେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, କ୍ୟାଡବିରୀ ବର୍ନଭିଟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ କି?

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଏକ ଭିଡିଓ କରି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ନଭିଟା ଏକ ସୁସ୍ଥ ପାନୀୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର । ଭିଡିଓ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦିଓ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାଡକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଦାବି କରେ, ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।

Cadbury helping lobby of pharma companies for more n more diabetic patients !!!

What is this @DairyMilkIn ?

ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ନଭିଟାଙ୍କ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବିଜୟ ନୁହେଁ … କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧୁମେହର ହେବା ଉଚିତ୍। ଏହି ଭିଡିଓ ଏତେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହା ଉପରେ ଖୁବ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେବେ । କାରଣ ବର୍ନଭିଟା ଯାହା କୁହେ ସେମିତି କିଛି ବାସ୍ତବରେ କରୁ ନାହିଁ । ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବର୍ନଭିଟା ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଭିଡିଓ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଏକ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଭିଡିଓ ନିର୍ମାତା ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ କରିଛନ୍ତି ।

Instagram influencer, The FoodPharmer deleted his video, calling out the misleading information on Cadbury's Bounrvita product. Essentially, the product claimed improved brain activity, improved muscles, improved immune system and improved bone health.

All of these require… pic.twitter.com/PkyDRxLlg4

— TheLiverDoc (@theliverdr) April 17, 2023