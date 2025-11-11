ଇଏ ବୋଲର ନା ବ୍ଯାଟ୍ସମ୍ଯାନ; ଛକା ଓ ଚଉକା ବର୍ଷା କରି ଶତକ ମାରିଲେ, ପଡିଆରେ ଶିବମଙ୍କୁ ଦେଖି ସବୁ କାବା…

ପୁଣି ଏକ ରେକର୍ଡ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବୋଲରଙ୍କ ଧୁଆଁଧାର ଶତକ। ମାତ୍ର ୮୭ ବଲରେ କମାଲ କରିଦେଲେ ବୋଲର ଶିବମ ମାଭି। ପଡିଆରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ତାଳି ମାରିଲେ।

୨୦୨୫-୨୬ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ଯାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନେକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାନପୁରର ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍କ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ​​ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର‌୍ୟ୍ୟ କରିଦେଇଛି।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶିବମ୍ ମାଭି, ଯିଏ ସାଧାରଣତଃ ବଲ୍ ସହିତ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ପରଫରମାନ୍ସ  ଦେଇଥାଆନ୍ତି, ଏଥର ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ନିଜର କମାଲ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ୮ ନମ୍ବରରେ ଆସି ସେ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୫୩୫ ରନ୍ ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିବମ୍ ମାଭିଙ୍କ ଇନିଂସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି ।

୮ ନମ୍ବରରେ ଆସି ମାଭି ପିଚ୍ ଉପରେ ଦମଦାର ଶତକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ ଓ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତକ ଥିଲା । ସେ ମାତ୍ର ୮୭ ବଲ୍ ରେ ୧୦୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ୧୦ ଚୌକା ଏବଂ ୫ ଛକା ମାରିଥିଲେ।

ମାଭିଙ୍କ ଶତକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଥମ ଶତକ। ପୂର୍ବରୁ, ସେ ୨୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୫୦ ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରି ନଥିଲେ,କିନ୍ତୁ ଏଥର, ସେ କେବଳ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିନଥିଲେ ବରଂ ଏକ ଲମ୍ବା ଶତକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଯାହାକି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଓ ଅନ୍ଯନ୍ଯ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା।

