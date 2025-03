(Video) ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ, ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ମୁଁ କେବଳ ଡିଭୋର୍ସ ଚାହେଁ….

ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: କବାଡି ଖେଳାଳି ତଥା ଜାତୀୟ କବାଡି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଦୀପକ ହୁଡା ଏବଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିୟନ ବକ୍ସର ସ୍ୱିଟି ବୁରାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛାଇଯାଇଛି କଳା ବାଦଲ । ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେବା ପରେ ଦୁହେଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେଶନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସମାସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ବଦଳରେ ସ୍ୱିଟି ସ୍ୱାମୀ ଦୀପକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଏହାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଲା । ଏହାପରେ ଏ ଘଟଣା ଏବେ ଆଉ ଏକ ମୋଡ଼ ନେଇଛ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱିଟି ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରି ଦୀପକଙ୍କଠାରୁ ଡିଭୋର୍ସ ନେବା କଥା କହିଛନ୍ତି ।

Hisar, Haryana: Former World Championship gold medallist boxer Saweety Boora alleges prolonged harassment by her husband, Deepak Hooda, says, “On March 11, I informed the Hisar SP that I no longer want to live with him. I don’t want a single penny from him—just a divorce and my… pic.twitter.com/ua1LIvOVZP

— IANS (@ians_india) March 23, 2025